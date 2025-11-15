JOHNNY DEPP | Así lo esperan en La Plata | VIDEOS

La Plata vive horas de pura euforia. Fanáticos de Johnny Depp comenzaron a concentrarse desde temprano en las inmediaciones del Teatro Coliseo Podestá, donde el actor, músico y director estadounidense tendrá una destacada participación en una jornada cultural única. Banderas, carteles, remeras y hasta réplicas de sus personajes más emblemáticos —como Jack Sparrow y Edward Scissorhands— colman la escena, en una mezcla de ansiedad, admiración y celebración colectiva.

El aire vibra con cánticos, cámaras en alto y la ilusión compartida de verlo de cerca. Para muchos, la presencia de Depp en La Plata es más que un evento: es un sueño hecho realidad, una oportunidad irrepetible de conectar con una leyenda del cine que marcó generaciones.

En cada esquina, la ciudad respira expectativa. Y mientras los fanáticos aguardan con paciencia y devoción, el Coliseo se prepara para abrir sus puertas a un encuentro que promete ser tan intenso como inolvidable.