Caos en 7 y 38: triple choque en pleno centro de La Plata

Eran las primeras horas de la mañana cuando el ruido metálico quebró la calma de la esquina de 7 y 38. En cuestión de segundos, lo cotidiano se transformó en caos: un ómnibus de la Línea Norte, un Toyota Corolla y una moto Zanella ZB quedaron detenidos en medio del asfalto, envueltos en bocinazos y gritos de sorpresa.

Según el parte policial, el micro era conducido por Patricio Homedes (DNI 27.723.163), el automóvil por María Pía Crego (DNI 25.120.849) y la moto por Facundo Emanuel González, quien fue el más afectado por el impacto. Los agentes llegaron por orden de la operadora del COM y se encontraron con un escenario confuso: el motociclista no podía recordar su documento, un signo claro del fuerte golpe que había recibido.

Los paramédicos lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital Gutiérrez “por golpes varios y observación”, a la espera del diagnóstico final. Mientras tanto, el tránsito quedó cortado durante varios minutos y los curiosos se amontonaban en las veredas intentando entender qué había pasado.