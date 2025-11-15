Policiales | 12 Nov
Caos en 7 y 38: triple choque en pleno centro de La Plata
Un micro, un auto y una moto chocaron en una de las esquinas más transitadas de La Plata. El motociclista, aturdido por el golpe, no recordaba ni su número de documento. Una postal que expone lo frágil que puede ser la rutina cuando la ciudad se detiene en seco.
Eran las primeras horas de la mañana cuando el ruido metálico quebró la calma de la esquina de 7 y 38. En cuestión de segundos, lo cotidiano se transformó en caos: un ómnibus de la Línea Norte, un Toyota Corolla y una moto Zanella ZB quedaron detenidos en medio del asfalto, envueltos en bocinazos y gritos de sorpresa.
Según el parte policial, el micro era conducido por Patricio Homedes (DNI 27.723.163), el automóvil por María Pía Crego (DNI 25.120.849) y la moto por Facundo Emanuel González, quien fue el más afectado por el impacto. Los agentes llegaron por orden de la operadora del COM y se encontraron con un escenario confuso: el motociclista no podía recordar su documento, un signo claro del fuerte golpe que había recibido.
Los paramédicos lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital Gutiérrez “por golpes varios y observación”, a la espera del diagnóstico final. Mientras tanto, el tránsito quedó cortado durante varios minutos y los curiosos se amontonaban en las veredas intentando entender qué había pasado.