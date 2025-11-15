La Plata recibe a Johnny Depp: habrá transmisión en directo de la visita al Palacio Municipal

La Municipalidad de La Plata invita a la comunidad a seguir en vivo las actividades que el reconocido artista Johnny Depp realizará este miércoles 12 de noviembre en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde será recibido por el intendente Julio Alak.

Durante el encuentro, la estrella de Hollywood será declarada “visitante ilustre” y recibirá la “llave de la ciudad”.. La transmisión podrá verse en directo a través de https://youtube.com/live/aOJobH7F8os?feature=share

La visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brindará, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio.

El evento en el Coliseo incluirá una alfombra roja y una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica, de la que participarán medios, autoridades e invitados especiales.

Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.