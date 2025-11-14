Conocido como "Capece" en El Marginal que conquistó el corazón del público, murió a los 66 años

En la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025, la Asociación Argentina de Actores informó que Jorge Lorenzo, 66 años, falleció dejando tras de sí una trayectoria marcada por la versatilidad interpretativa y un compromiso firme con el mundo del espectáculo.



Aunque se desconocen públicamente los detalles precisos de su deceso, se había dado a conocer que el actor se encontraba internado por complicaciones de salud.

Transformado en un rostro familiar gracias a su rol de “Capece” en la serie El Marginal —y luego en su spin-off En el barro—, Lorenzo supo ganarse el reconocimiento de nuevas audiencias al mismo tiempo que preservaba una vasta carrera previa que lo llevó por telenovelas, cine y teatro.



La comunidad artística lo despide como un profesional íntegro, de mirada profunda y presencia contundente, que encontró en el arte un vehículo tanto para la ficción como para la defensa de los derechos del actor.

Su legado permanecerá en cada personaje que habitó, en cada escena que encarnó y en la huella que deja en la cultura argentina.

¿De qué murió Jorge Lorenzo?

Según el medio de comunicación Pronto, tuvo la oportunidad de hablar con Natalia Bocca (encargada de prensa del actor) y contó la causa de su fallecimiento: "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio, etc.".

"Jorge era un gran amigo…Nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años", remarcó.

¿Quién era Capece en El Marginal?

Capece fue uno de los personajes más recordados del universo de El Marginal. En la ficción, era un agente penitenciario de confianza del director Antín, interpretado por Gerardo Romano. De carácter firme y lealtad inquebrantable, se movía entre la obediencia y la complicidad, siempre presente en los momentos clave dentro del penal. En En el barro, el spin-off estrenado en 2025, su figura se consolidó como la sombra silenciosa que todo lo observa y ejecuta sin dudar. Ese papel, cargado de tensión y matices, llevó a Jorge Lorenzo a ganarse un reconocimiento popular que trascendió la pantalla.