Del brillo al chaparrón: se viene un fin de semana lluvioso en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un fin de semana donde el verano se adelantará y la inestabilidad atmosférica marcará el pulso de cada jornada. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Meteored, los días por venir traerán un combo de sol, viento y posibles tormentas, con temperaturas que superarán los 30 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Desde este jueves, el panorama se mostrará calmo y despejado, con una amplitud térmica marcada: mínimas de 13°C y máximas de 27°C. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque los meteorólogos advierten que el viento del sudoeste rotará al noreste, lo que anticipa un cambio en la masa de aire que traerá mayor humedad y calor hacia el fin de semana.

El viernes mantendrá la estabilidad, con cielos mayormente despejados y un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 30°C. El aire cálido del noreste dominará la escena, generando esa sensación sofocante tan característica de los días previos a un cambio de tiempo. “Será un día típicamente prefrontal”, explican los especialistas, “con condiciones propicias para un aumento rápido de la temperatura y una acumulación de humedad en la atmósfera”.

El sábado será el punto de inflexión. El termómetro alcanzará los 31°C, y aunque el sol seguirá presente en la primera mitad del día, por la tarde el cielo comenzará a cubrirse de nubes densas. Los expertos prevén un escenario de calor extremo para la época, considerando que el promedio histórico de noviembre en Buenos Aires es de 26°C de máxima. Esa diferencia de cinco grados no solo eleva el malestar térmico, sino que prepara el terreno para la inestabilidad que estallará el domingo.

El domingo amanecerá con tormentas y ráfagas intensas, especialmente en las zonas cercanas al Río de la Plata. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, mientras la temperatura descenderá levemente, con una mínima de 18°C. Será una jornada de transición, marcada por la llegada de un frente que también afectará gran parte de la provincia de Buenos Aires, desplazando las tormentas hacia la costa atlántica y zonas del norte provincial durante la tarde.

En el resto del país, el SMN mantiene alertas amarillas por tormentas en Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza, mientras que en el sur se esperan fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados ante posibles cambios abruptos.