Política | 13 Nov
Era el padre del Senador Marcelo Leguizamón
Falleció Rubén "Chuby" Leguizamón: el peronismo de La Plata llora a un enorme y querido dirigente
Había cumplido 81 años el último miércoles 13 de agosto. Fue electo concejal en 1991, ocupando el primer lugar en la lista que llevó por primera vez a la intendencia a Julio Alak. Así, cada vez que el jefe comunal platense se ausentaba de la ciudad de las diagonales, el Chuby asumía su reemplazo como intendente. Ese lugar siempre es guardado para alguien de extrema confianza del titular del Ejecutivo comunal.
Rubén "Chuby" Leguizamón, el dirigente barrial de Tolosa, fue el más importante y querido desde la vuelta de la democracia en esa localidad del norte de La Plata y uno de los mejores referentes que ofreció el peronismo en toda su historia en la capital bonaerense.
El Chuby falleció hoy en La Plata, producto de una vieja afección de cancer de pulmón. En pocos minutos de conocida esta triste y dolorosa noticia, son innumerables las muestras de dolor y los mensajes de homenaje que llegan a nuestra redacción por parte de militantes perinistas de La Plata.
