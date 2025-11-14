Falleció Rubén "Chuby" Leguizamón: el peronismo de La Plata llora a un enorme y querido dirigente

Rubén "Chuby" Leguizamón, el dirigente barrial de Tolosa, fue el más importante y querido desde la vuelta de la democracia en esa localidad del norte de La Plata y uno de los mejores referentes que ofreció el peronismo en toda su historia en la capital bonaerense.

El Chuby falleció hoy en La Plata, producto de una vieja afección de cancer de pulmón. En pocos minutos de conocida esta triste y dolorosa noticia, son innumerables las muestras de dolor y los mensajes de homenaje que llegan a nuestra redacción por parte de militantes perinistas de La Plata.

Ampliaremos...