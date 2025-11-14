LA PLATA | Alak y Garro coincidieron en el velatorio del Chuby Leguizamón en Tolosa

La histórica plaza de Tolosa, que se erige agreste y antigua, recostada sobre las vías del Ferrocarril Roca entre las calles 1, 531, 2 y 530, es esta noche mudo testigo de la despedida multitudinaria de uno de sus hijos dilectos, que tantas veces la habitó llenándola de vida y dejándola ser testigo privilegiada de la discusión de proyectos para mejorar a la localidad más vieja del partido de La Plata.

En una sala pequeña y sin ventanas a ninguna de las dos calles, a la que se llega tras ingresar por la puerta de avenida 1 y atravesar una sala de espera que ocupa la ochava y sus márgenes, en el corazón mismo de la casa velatoria de 1 y 530, cuya fachada de color ocre antiguo reza "Sepelios Del Plata", yacen los restos mortales de Rubén "Chuby" Leguizamón.

Su esposa no se despega del ataud desde que llegó a ese lugar, poco antes de las 8 de la noche. Sus amigos y familiares más cercanos sollozan en la sala de espera, mientras que sus hijos, sobre la vereda de calle 1, reciben el afecto de cientos de amigos y militantes políticos que llegan confungidos a darle el último adiós a ese hombre que dedicó seis décadas de su vida a ayudar a los tolosanos.

Entre las 21 y las 22 horas de la noche calurosa y húmeda del jueves 13 de noviembre 2025, estacionar a menos de dos cuadras del velatorio se transformó en una odisea. Cientos de personas rebalsaban las veredas de la casa mortuoria y de la plaza. Dirigentes de todos los espacios políticos de La Plata y PBA se agolpaban para despedir al Chuby y abrazar al Chubito.

Entre esos muchos reconocidos dirigentes políticos, estaban el ex intendente Julio Garro (camisa y pantalón claros) y el actual mandatario comunal platense, Julio Alak (pantalón gris, camisa blanca y saco azul). Los Julios se cruzaron en la vereda de la ochava de 1 y 530, mientras Garro charlaba con el director de Lotería, Gonzalo Atanasof y Alak llegaba acompañado de medio gabinete.

Además de los intendentes, estaban presentes decenas de dirigentes barriales y de instituciones de la zona, así como concejales, diputados, senadores y funcionarios municipales y provinciales, sin distinción de color político, todos buscando homenajear con su presencia al fallecido ex edil de La Plata, que a principio de los años noventa acompañó a Alak en la boleta del peronismo.

Un hombre muy respetado

El Chuby había cumplido 81 años el último miércoles 13 de agosto. Fue electo concejal en 1991, ocupando el primer lugar en la lista que llevó por primera vez a la intendencia a Julio Alak. Así, cada vez que el jefe comunal platense se ausentaba de la ciudad de las diagonales, el Chuby asumía su reemplazo como intendente. Ese lugar siempre es guardado para alguien de extrema confianza del titular del Ejecutivo comunal.

Rubén "Chuby" Leguizamón, dirigente barrial de Tolosa, fue el más importante y querido desde la vuelta de la democracia en esa localidad del norte de La Plata y uno de los mejores referentes que ofreció el peronismo en toda su historia en la capital bonaerense.

El Chuby falleció hoy en La Plata, producto de una vieja afección pulmonar severa. A los pocos minutos de conocida esta triste y dolorosa noticia, fueron innumerables las muestras de dolor y los mensajes de homenaje que llegan a nuestra redacción por parte de militantes peronistas de La Plata.