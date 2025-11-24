LA PLATA | Violencia escolar: feroz pelea entre alumnos con dos maestras heridas

La ciudad volvió a quedar bajo la lupa por un nuevo episodio de violencia escolar, esta vez en una institución del barrio Savoia, en City Bell, donde un conflicto entre estudiantes terminó con dos maestras lesionadas y la suspensión de actividades por un día.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, a la hora de la salida, cuando un grupo de alumnos comenzó una pelea a pocos metros del portón principal del colegio. Según relataron desde la dirección, la discusión entre dos chicos de quinto grado escaló rápidamente y obligó a los adultos presentes a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

En medio del forcejeo, dos docentes resultaron lastimadas, sufriendo golpes y rasguños mientras intentaban separar a los estudiantes. Aunque no radicaron una denuncia formal, ambas solicitaron licencia laboral a través de la ART, lo que encendió aún más la preocupación dentro de la comunidad educativa.

La inspectora regional fue quien solicitó la presencia policial para contener la situación y prevenir nuevos incidentes. Un móvil permaneció apostado frente al establecimiento durante toda la jornada del jueves, día en que las clases fueron suspendidas como medida preventiva y para permitir una reorganización interna.

Desde la institución señalaron que se reforzarán las estrategias de convivencia y se mantendrá un canal de diálogo permanente con las familias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Las autoridades adelantaron que la actividad retomará su curso habitual el viernes, aunque no descartan ampliar las medidas si surgen nuevas novedades.

El episodio reaviva el debate sobre la violencia en las escuelas y el rol del acompañamiento estatal y familiar para garantizar espacios seguros para docentes y estudiantes.