La Plata | Un camión volcó en Camino Centenario y 422, en la zona de Villa Elisa

La jornada comenzó con complicaciones para quienes transitaban por el Camino Centenario. Cerca de las 7:00, un camión cargado con carne volcó en inmediaciones de calle 422, en la localidad de Villa Elisa, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo por una falla mecánica.

El rodado terminó recostado sobre uno de los carriles y generó un embudo vehicular que afectó a automovilistas, micros y trabajadores que se dirigían hacia el centro de La Plata. Durante varios minutos, el tránsito avanzó con extrema lentitud y algunas líneas de colectivo se vieron obligadas a desviar su recorrido habitual para evitar el sector.

Equipos de Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asegurar la zona, remover el camión y evitar nuevos incidentes.

Aunque no hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas, la presencia del transporte pesado obstruyendo parte de la calzada complicó la circulación hasta pasada media mañana, cuando finalmente la situación comenzó a normalizarse.