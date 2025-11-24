Johnny Depp en Buenos Aires: la historia detrás de su nueva película y su conexión con Argentina

Hay algo en la llegada de Johnny Depp a Argentina que casi pasa desapercibido, pero que puede cambiar por completo cómo entendemos su nueva etapa como director. Ese detalle aparece recién cuando uno se mete en la historia detrás de Modigliani, tres días en Montparnasse, la película que el actor viene a presentar, y que también lo conectó fuerte con Buenos Aires. Pero antes de contártelo, dejame darte el contexto para que todo cierre al final.

El actor aterrizó en el país para promocionar su segunda película como director, centrada en los últimos días del artista italiano Amedeo Modigliani. Es un film que no sigue la típica estructura del “biopic”: muestra solo tres jornadas intensas de un pintor que vivió la bohemia con una mezcla de talento, pobreza y una pasión que casi lo consumió. Para Johnny Depp, esa energía fue lo que lo atrapó y lo llevó a ponerse detrás de cámara.

Según contó en una entrevista reciente, lo que más le impacta de Modigliani es esa “hambre” por superarse aun cuando la vida no acompañaba. Nunca vendió una pintura en vida, pero hoy su obra vale millones. Esa contradicción —un tipo que rompía las reglas pero no encontraba su lugar— es lo que Depp quiso contar desde un costado más íntimo.

El protagonista de la película, Riccardo Scamarcio, también se sumó a la charla y explicó que meterse en la piel de Modigliani fue un viaje emocional y artístico. Para él, trabajar con Depp fue clave: contó que muchas escenas cambiaron gracias a las ideas del director, que detectó detalles del personaje que el actor no había visto al principio.

Entre anécdotas, los dos reflexionaron sobre el arte, el cine y el proceso creativo. Y ahí se sumó un costado muy valorado por los fans argentinos: la mirada de Johnny Depp sobre la cultura sorprendente del país. Habló de la calidez de la gente, de la pasión por la artesanía y de esa energía especial que siente cada vez que pisa Buenos Aires. Scamarcio, por su parte, fue directo: su referencia argentina es Maradona, por su talento, pero también por su vida auténtica y sin filtros.

La charla también incluyó momentos más distendidos: películas favoritas, búsquedas de Google, consejos de vida y hasta un mini-juego sobre con qué colega cambiarían casa o quién sería su terapeuta por una semana. En todo ese intercambio, se nota una cosa: Depp está en un momento donde observa más de lo que interviene, donde su interés por las personas y sus procesos se vuelve parte de su forma de dirigir.

Y ahora sí, volvamos al detalle que te prometí al inicio: más allá de la película, lo que trae Johnny Depp a Argentina es una muestra de cómo un artista con décadas de carrera puede reinventarse sin perder lo esencial. Lo que vino a presentar no es solo cine: es una forma de mirar el mundo, de elegir historias y de encontrar belleza en vidas que, a primera vista, parecen caóticas.

Quizás por eso esta visita genera tanta intriga. Porque detrás del glamour y la fama, Depp vino a mostrar algo más simple y más humano: que todavía busca, que todavía prueba, que todavía se arriesga.