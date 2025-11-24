Brillante trabajo de Bomberos Voluntarios de Ensenada en el incendio industrial de Ezeiza

En horas de la madrugada de este caluroso sábado 15 de noviembre 2025, los Bomberos Voluntarios de Ensenada fueron convocados por la Regional Operativa N°3 para brindar apoyo en un incendio de magnitud registrado en el Parque Industrial de Ezeiza.

Al lugar acudieron los móviles 43 y 58, con dotaciones completas, para colaborar en las tareas de control y extinción del fuego junto a los cuerpos locales y otras unidades de la región. El trabajo se extendió durante varias horas debido a las características del siniestro y la presencia de materiales de alto riesgo.

La intervención coordinada permitió evitar la propagación del incendio y asegurar el perímetro afectado. El desempeño del personal de Ensenada se mantuvo dentro de los protocolos operativos establecidos y fue destacado por la coordinación regional.

Los Bomberos Voluntarios de Ensenada reiteraron esta mañana su compromiso con la asistencia en emergencias tanto en su ciudad como en las zonas donde se los requiera, reafirmando su vocación de servicio y trabajo conjunto con los distintos cuerpos de la provincia.