Estudiantes se juega el pase a playoffs ante Argentinos Juniors

Es una final. Porque puede ser el final. Este es el escenario. Nada menos. Esto es lo que se juega Estudiantes ante Argentinos. Estudiantes y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 20.15 por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura 2025, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con televisación de TNT Sports Premium.

El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de caer 1-0 ante Tigre en Victoria y quedó sin posibilidades de disputar torneos internacionales 2026 a través de la tabla anual. Para este encuentro decisivo no podrá contar con Guido Carrillo, expulsado ante el Matador, ni con Gabriel Neves, quien aún debe cumplir dos fechas de suspensión. En la Zona A, Estudiantes marcha 8° con 21 puntos, por lo que necesita ganar para no depender de terceros.

El año deportivo. La chance de mantener la ilusión de un título en el peor momento del equipo. La ilusión de entrar a una copa que ya le cerró la tabla anual.

Para este encuentro el técnico no podrá contar con Guido Carrillo, su goleador, a quien le dieron cuatro fechas por su roja ante Tigre. Tampoco tendrá a Gabriel Neves, a pesar de que al uruguayo le bajaron la pena de tres partidos a uno, pero ahora está lesionado.

El Pincha necesita ganar para meterse en los playoffs y así alejar los fantasmas. Una derrota y hasta un empate lo hará depender de otros partidos y seguramente pondrá en riesgo su pasaje a octavos.

POSIBLES FORMACIONES:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Fabricio Pérez; y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.