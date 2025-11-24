Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires–La Plata

Un nene de 11 años murió este sábado tras ser atropellado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Buenos Aires–La Plata, en Quilmes. El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un Volkswagen Up que circulaba en dirección a La Plata embistió al menor, que cruzaba la traza cerca del barrio Villa El Monte. El niño falleció en el lugar.

Tras el impacto, familiares y vecinos ingresaron a la autopista y realizaron un corte total en ambos sentidos para reclamar justicia, lo que provocó importantes demoras. Personal de AUBASA y agentes de tránsito intervinieron para ordenar la zona y garantizar la seguridad.

El conductor del vehículo, un joven de 25 años, continuó su recorrido después del choque, pero fue detenido poco después en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora. Fue trasladado a la comisaría para avanzar con las actuaciones.

La autopista permaneció completamente cortada durante varias horas y recién pasadas las 17 se habilitó parcialmente el tránsito, que continuó con demoras hasta su normalización.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 22 de Quilmes, que la investiga como “homicidio culposo” y aguarda los resultados de las pericias para determinar la mecánica del hecho.