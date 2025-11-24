Solo le queda ganar: Gimnasia visita a Platense en un duelo clave para sostener la ilusión

Con el impulso de dos triunfos consecutivos y la ilusión firme de ingresar a los playoffs, Gimnasia afrontará este lunes desde las 19.30 una parada determinante ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. El partido, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, tendrá como árbitro principal a Fernando Echenique y contará con Edgardo Zamora en el VAR.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto llega en alza tras superar a River y Vélez, pero no podrá repetir la formación debido a la ausencia de Alejandro Piedrahita. El extremo colombiano sufrió una mialgia en el isquiotibial y quedó fuera de la convocatoria. Su lugar sería ocupado por Jeremías Merlo, de buen ingreso en la última presentación.

Tras el desenso de San Martín de San Juan, y los empates que cosecharon Sarmiento, Talleres y River el equipo albiazul quedó con la obligación de sumar una victoria. En caso de hacerlo quedará posicionado en el 7mo lugar de la Zona B, relegando a la T a la octava posición y el Verde de Junin quedaría eliminado. Con un empate alcanzaría la linea de Sarmiento pero la diferencia de gol le juega a favor a los juninenses.

Platense, por su parte, atraviesa un tramo irregular, con apenas una victoria en sus últimos diez encuentros, aunque buscará hacerse fuerte en casa para cortar la racha.

Probable formaciones

Platense: Andrés Desábato; Bautista Barros Schelotto, Oscar Salomón, Ignacio Vásquez, Tomás Silva; Guido Mainero, Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Rodrigo Márquez; Ronaldo Martínez y Augusto Lotti.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

Datos del partido: