Día del Militante: pocas veces fue tan determinante el rol de la militancia peronista como ahora

Hoy se celebra en argentina el Día del Militante, en conmemoración de una fecha emblemática por su significado histórico: el 17 de noviembre de 1972 regresaba a la Patria el General Juan Domingo Perón tras 18 años de exilio.

Este recuerdo permite reflexionar sobre el sentido de la militancia en momentos tan difíciles para nuestro Movimiento, en los que debemos realizar una profunda autocrítica para volver a concitar el apoyo mayoritario del pueblo argentino y regresar al poder para llevar adelante las ideas del Justicialismo.

Cuando los ideales y los sueños son dejados de lado, la militancia adquiere una relevancia especial. Cumplir con esta noble vocación se hace cada vez más difícil frente a las voces que se alzan para desprestigiar y desmerecer la actividad política.

En este escenario, la militancia enfrenta mayores escollos y no siempre es reconocida en toda su dimensión. La tarea del militante es pura entrega y por eso mismo es un acto profundo de vocación social.

Son horas robadas al descanso y a la familia, son sinsabores y sacrificios que corren detrás de utopías y sueños de dignidad, justicia e igualdad.

Si no se lleva dentro esa llama sagrada, esa rebeldía contra las injusticias, esa voluntad de cambio, nunca se podrá entender los anhelos de quienes militan en política.

Esta digna tarea se ve a veces manchada por quienes diciéndose militantes políticos priorizan intereses personales por sobre el bien común.

No obstante, la deslealtad de algunos no empaña la enorme labor de la gran mayoría de los hombres y mujeres que ofrendan tiempo y trabajo en beneficio del pueblo.

El Peronismo se ha hecho grande por la cantidad y calidad de sus militantes, quienes muchas veces ofrendaron hasta su propia vida por amor a la causa de una Patria más justa.

Quienes nos consideramos militantes, siempre tendremos el desafío de darle un sentido profundamente social y humano a la política, para que nunca falte una mano solidaria que pelee contra la marginalidad, la pobreza y la injusticia, tal como lo soñó y lo practicó aquella gran militante que fue Evita.

Por Antonio Arcuri

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.