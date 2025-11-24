¿El 21 de noviembre es feriado o día no laborable en Argentina?

Hay una duda que cada año vuelve y que en 2025 está generando más consultas de lo normal. Antes de contártela, te dejo una pregunta abierta: ¿sabés por qué mucha gente se confunde con la fecha del 21 de noviembre y qué dice exactamente el Gobierno argentino sobre ese día? La respuesta no es tan obvia como parece, y entenderla te puede ahorrar un lío en el laburo, la escuela o tu agenda personal.

A medida que se acerca el cierre del año, miles de personas revisan el calendario buscando aclarar si ese viernes funciona como feriado o como día no laborable. Y como la diferencia impacta directamente en la organización familiar, los viajes cortos y hasta en el sueldo, acá te lo explicamos de forma directa y sin vueltas.

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o no?

Según el calendario oficial del Gobierno argentino, el 21 de noviembre de 2025 no es feriado nacional: es día no laborable con fines turísticos. Esto lo convierte en un “puente” pensado para incentivar el turismo interno y generar un finde más largo antes del cierre del año.

¿Qué implica que sea no laborable?

En el sector privado, el empleador decide si se trabaja o no.

Si trabajás ese día, el pago es el de una jornada normal (no se cobra doble).

En el sector público, escuelas, bancos y oficinas estatales, lo habitual es que no haya actividad.

Por eso, el 21 funciona como un descanso extra… pero no obligatorio.

¿Y qué pasa con el lunes 24?

El lunes 24 de noviembre de 2025 sí es feriado nacional, por el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del 20 al lunes para armar un finde largo más ordenado.

En un feriado nacional:

El descanso es obligatorio.

Si trabajás, te tienen que pagar el doble.

Se frena la actividad pública, educativa y bancaria.

Así que el combo queda así:

Viernes 21 – no laborable

Lunes 24 – feriado nacional

Esto arma uno de los findes largos más fuertes del año.

¿Hay otro fin de semana largo después del de noviembre?

No. El cronograma del Gobierno argentino marca que este es el último finde largo de 2025. Las fechas que quedan —incluyendo las fiestas— no combinan con puentes ni traslados. El próximo finde largo recién llega en 2026, cuando se publique el nuevo calendario.

¿Qué días caen las fiestas?

Para cerrar el año, quedan dos feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Ambos son feriados nacionales, no se trasladan y no arman finde largo.