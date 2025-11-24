Ensenada | Así fue el accidente laboral que dejó a un trabajador atrapado

Un grave accidente laboral ocurrió el martes pasado en una panificadora de Ensenada, donde un trabajador quedó atrapado bajo una máquina y tuvo que ser rescatado por personal de la Policía Bonaerense, el SAME y los Bomberos Voluntarios. El operario, de 57 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino.

El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado en Almafuerte entre Ortiz de Rosas e Italia. De acuerdo con la información policial, el empleado se encontraba operando una de las máquinas del sector cuando, el equipo se desplomó sobre sus piernas, dejándolo inmovilizado.

Ante los pedidos de auxilio, las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al lugar y aseguraron la zona, mientras esperaban el arribo del SAME y los bomberos. Tras varias maniobras coordinadas, los rescatistas lograron liberar al trabajador, quien permaneció consciente durante todo el procedimiento.

Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Cestino, donde recibió las primeras curaciones. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las causas del siniestro y esperan poder ampliar información sobre el estado de salud del empleado y sobre el funcionamiento de la maquinaria involucrada.