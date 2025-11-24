BERISSO | Un hombre murió tras herir a su esposa en un confuso episodio doméstico

Una fuerte conmoción se generó este lunes en Berisso luego de un grave episodio registrado en una vivienda de calle 4 entre 122 y 123, donde un hombre de 85 años murió horas después de protagonizar un violento incidente que también dejó herida a su esposa, de 82.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se desencadenó durante una discusión entre el matrimonio. La mujer habría intentado intervenir cuando vio que su esposo tomó un revólver calibre 22 con intenciones de suicidarse. En ese intento por desarmarlo, se produjo un forcejeo que terminó con un disparo que impactó en una de sus rodillas.

Según declaró la mujer a los efectivos, el hombre atravesaba un profundo estado depresivo desde hacía días, marcado por la reciente muerte de su perro, un animal al que consideraba un compañero inseparable y cuya pérdida lo había afectado notablemente.

Tras herir accidentalmente a su esposa, el hombre se disparó en el rostro. Los vecinos, alertados por el ruido y la situación, llamaron de inmediato al 911. Minutos después, personal médico llegó al lugar y trasladó al herido al hospital San Martín, donde permaneció en estado crítico hasta que finalmente falleció.

La mujer fue asistida por profesionales del SAME y derivada al hospital Larraín, donde quedó internada pero fuera de peligro.

Mientras tanto, la Policía Científica realizó pericias en el domicilio y la Fiscalía interviniente avanza en la reconstrucción del episodio para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y en qué circunstancias se produjo la tragedia.