Mirtha vuelve a brillar en La Feliz: la Chiqui confirmó su verano en Mar del Plata

¿Sabés qué anuncio hizo Mirtha Legrand en pleno vivo y por qué ya empezó a mover el verano en Mar del Plata? La respuesta parece simple, pero esconde una tradición que cada año reaviva el mismo ritual y que esta vez vuelve con fuerza. Quedate, porque al final entendés por qué su presencia cambia todo para la temporada.

En la última emisión de La Noche de Mirtha, la diva tiró la bomba sin demasiada vuelta, fiel a su estilo directo y con una sonrisa que ya anticipaba el revuelo. “En enero nos vemos desde Mar del Plata”, lanzó, y el estudio explotó en aplausos. No fue solo un anuncio: fue el regreso de una costumbre que sus seguidores esperan como si fuera un clásico de la tele argentina.

La Chiqui confirmó también que su programa volverá a emitirse desde el histórico Hotel Costa Galana, un escenario que ya forma parte de su identidad veraniega. “Como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, sumó, dejando en claro que vuelve recargada y con ganas de pisar fuerte en la ciudad balnearia.

La relación entre Mirtha Legrand y Mar del Plata es casi inseparable. No es solo una mudanza de estudio: es un movimiento que impacta en el turismo, en los medios y en la agenda cultural. Cada verano su mesa convoca a figuras del espectáculo, la política y la cultura, generando uno de esos puntos de encuentro donde siempre pasa algo. Y esta vez promete repetir la fórmula.

En la costa ya se siente la expectativa. Los almuerzos y cenas televisados, con el mar de fondo, suelen convertirse en un imán para artistas y periodistas. Más de una vez sus programas definieron títulos del día siguiente y marcaron tendencia en redes. Por eso, el regreso se vive como una buena noticia para la movida marplatense.

Lo único que todavía no está confirmado es si Juana Viale acompañará con “Almorzando con Juana”. Su presencia en la temporada sigue siendo una incógnita, pero no cambia el entusiasmo que genera el desembarco de la Chiqui.

La historia entre Mirtha y “La Feliz” es larga y profunda. Desde sus primeras temporadas en hoteles icónicos como el Provincial y el Hermitage hasta el Costa Galana, cada verano consolidó el vínculo entre la diva y la ciudad. A lo largo de los años, su llegada siempre fue sinónimo de glamour, actualidad y movimiento artístico.

A los 97 años, Mirtha Legrand sigue demostrando que su nombre pesa. Su regreso a Mar del Plata no solo reedita un clásico: activa una temporada que, para muchos, empieza recién cuando ella prende la luz de su mesa.