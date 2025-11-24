El “saludo" de Dardo Rocha por los 143 años de La Plata

La Municipalidad de La Plata difundió un emotivo saludo institucional por el 143° aniversario de la ciudad protagonizado por una recreación digital de su fundador, Dardo Rocha, generada mediante herramientas de inteligencia artificial.

El video, publicado en las redes sociales oficiales del Municipio, muestra al histórico creador de la capital bonaerense recorriendo algunos de sus espacios más emblemáticos, como la Catedral, las plazas y la Casa Curutchet.

En su mensaje, Dardo Rocha traza un puente entre la historia y el presente, celebrando el espíritu fundacional que dio origen a La Plata en 1882, y expresa: “Imaginé una ciudad planificada, moderna, con espacios verdes para disfrutar y cultura en cada rincón”.

Y al observar la ciudad, agrega: “Hoy veo las plazas hermosas de vuelta, los palacios públicos brillando, y siento que mi ciudad está cada vez más linda y recuperando el espíritu de su fundación”.

El saludo culmina con una invitación colectiva a seguir fortaleciendo la identidad platense: “Todavía queda mucho por hacer. Sigamos construyendo la gran capital planificada. Feliz aniversario a mi querida ciudad de La Plata”.

Con este mensaje innovador y cargado de simbología, la Municipalidad buscó homenajear la visión de Rocha y poner en valor el patrimonio, la historia y el proceso de recuperación urbana que atraviesa la ciudad