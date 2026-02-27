Vecinos de Azul vuelven a reclamar por la Ruta 3 y actualizan el cartel de víctimas de accidentes

Si hoy te preguntás por qué los vecinos de Azul volvieron a protestar en la Ruta 3, hay un dato que todavía no se dijo del todo… y que explica mejor que nada por qué esta historia sigue sin cerrarse. Pero para llegar a eso, primero necesitás entender qué pasó este domingo.

Los vecinos autoconvocados y varias organizaciones de Azul volvieron a concentrarse para visibilizar los siniestros viales y exigir respuestas urgentes. Lo hicieron otra vez en la rotonda de acceso a la ciudad, donde reinaguraron un cartel con las cifras actualizadas de víctimas por accidentes en la Ruta 3. Y esas cifras son durísimas.

Desde 2006 hasta el 11 de junio de 2025, en el tramo entre San Miguel del Monte y Azul, el registro muestra:

495 siniestros

883 heridos

226 personas fallecidas

Son números que no necesitan demasiadas explicaciones. Y justamente por eso la acción volvió a estar encabezada por Estrellas Amarillas, la Fundación CEDA y los Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta 3, grupos que vienen empujando hace años para que se avance con obras reales de mantenimiento y con infraestructura nueva.

Un reclamo que nunca frenó

Lo que pasó este domingo no es un hecho aislado. Forma parte de una preocupación de largo plazo: la necesidad de una autovía segura. Ese proyecto tuvo pequeños avances hace unos años, pero quedó prácticamente frenado. Incluso dejó de hacerse mantenimiento básico, lo que llevó a que hoy la ruta esté, como dicen los vecinos, “en su peor momento, detonada”.

La presión social creció tanto que las autoridades de Vialidad Nacional terminaron pidiendo disculpas después de que su propio abogado negara en un juicio la existencia de pozos en la traza. Ese gesto abrió otra instancia.

En los últimos días hubo una reunión entre el intendente Nelson Sombra, representantes de los autoconvocados, Estrellas Amarillas y funcionarios de Vialidad Nacional. Ahí se comprometieron a arrancar trabajos de bacheo en los sectores más críticos entre Las Flores y Azul. Algunos arreglos ya empezaron, aunque de manera parcial.

Lo que viene

Todo esto ocurre justo antes de la licitación anunciada para el corredor. Según lo que informó Vialidad, el plan incluye un año de reparación integral antes de definir si habrá concesión o peajes en la Ruta 3.

Y acá volvemos al punto del inicio: aunque aparezcan promesas, lo que los vecinos remarcan es que las obras concretas siguen sin verse en la magnitud necesaria, mientras el deterioro avanza y las cifras del cartel se siguen actualizando.