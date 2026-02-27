La UNLP realizó el sorteo público de vacantes para sus cinco colegios de pregrados

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevó adelante este martes una nueva edición del sorteo público de vacantes para sus colegios de pregrado, un procedimiento que cada año concentra la atención de cientos de familias de la región. Con este paso, quedaron definidos los estudiantes que iniciarán su cursada en 2026 en los distintos niveles educativos que ofrece la casa de estudios.

El acto se desarrolló en la Sala del Consejo Superior del Rectorado, donde autoridades universitarias supervisaron el funcionamiento del sistema electrónico especialmente diseñado para esta instancia. La jornada contó con público presente y también se pudo seguir en tiempo real a través de una transmisión oficial, lo que permitió ampliar el acceso y la transparencia del proceso.

Desde la UNLP destacaron que la herramienta digital utilizada para el sorteo garantiza una asignación ágil, segura y verificable, en línea con la creciente demanda que cada año se registra para ingresar a colegios como el Nacional, el Liceo Víctor Mercante, el Inchausti y los de formación artística.

Con la publicación de los listados completos, las familias ya pueden corroborar si sus hijos e hijas obtuvieron una vacante. Este procedimiento, que se convirtió en un marcador anual para la planificación educativa de muchos hogares, vuelve a poner en primer plano el interés sostenido por la oferta académica de los colegios preuniversitarios de la UNLP.

