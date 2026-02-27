El Gobierno redefine funciones: por decreto se confirmó que el Ministerio de Interior suma RENAPER y Deportes

El Poder Ejecutivo publicó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025, que introduce cambios de fondo en la Ley de Ministerios y redistribuye funciones entre distintas áreas del Gabinete. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y todos sus ministros, entra en vigencia de manera inmediata y será enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.

La reforma asigna al Ministerio del Interior nuevas responsabilidades:

El control del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y toda la política de registración e identificación ciudadana.

La relación institucional con el Poder Legislativo , integrando un rol formal en la articulación con ambas cámaras.

La política deportiva nacional, incluyendo el deporte de alto rendimiento, el deporte amateur y las tareas de planificación, infraestructura y asignación de recursos.

El renovado artículo 17 amplía además la intervención del Interior en cuestiones constitucionales, gobiernos provinciales, zonas de frontera, derechos políticos y supervisión de organismos descentralizados. También conserva tareas históricas vinculadas a actos patrios, archivos nacionales y coordinación federal.

En paralelo, el DNU redefine la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ahora incorpora la gestión migratoria, el otorgamiento de la condición de refugiado y la aplicación de normas sobre nacionalidad y asilo. Estas competencias estaban previamente en otras áreas del Estado.

El texto también actualiza el alcance del trabajo policial, penal y fronterizo, manteniendo al ministerio como autoridad nacional en materia de seguridad interior, manejo del fuego, aeronáutica de seguridad y control de armas.

La Casa Rosada justificó los cambios por la “necesidad impostergable” de reorganizar funciones para mejorar la gestión y armonizar competencias entre las carteras. El decreto será revisado por el Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme a la Ley 26.122.



El Boletín oficial acá