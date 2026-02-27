Argentina debuta ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis Finals 8

A horas del inicio de los cuartos de final del Finals 8 de la Copa Davis 2025, el conjunto argentino oficializó a los jugadores que asumirán la responsabilidad de enfrentar a Alemania este jueves en Bolonia. El capitán Javier Frana ratificó la presencia de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como singlistas, mientras que la dupla compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni será la encargada de disputar el punto de dobles.

La serie comenzará no antes de las 13 (hora argentina) y se podrá ver por TyC Sports, en una eliminatoria que ofrece un pase directo a las semifinales, donde espera el ganador del duelo entre España —que sufre la baja de Carlos Alcaraz— y República Checa.

Frana confirmó que el platense Etcheverry abrirá la serie ante Jan-Lennard Struff o Yannick Haffmann. Luego Cerúndolo enfrentará a Alexander Zverev, actual número 3 del ranking mundial y principal figura del conjunto europeo.



Si la serie queda igualada, el dobles definira el pase a semifinales. Andrés Molteni y Horacio Zeballos enfrentarán a Kevin Krawietz y Tim Puetz. Zeballos regresa a este cruce tras su ausencia por lesión en el último enfrentamiento entre ambos paises.

Equipo confirmado 🫡



Mañana, no antes de las 13:00 hs (🇦🇷) Los Halcones se enfrentan a Alemania 🇩🇪



📺 TyC Sports y DSports. pic.twitter.com/YhTpGlsgGs — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 19, 2025

El equipo nacional llega con impulso: ganó sus dos series anteriores ante Noruega y Países Bajos, consolidando un rendimiento sólido tanto en los singles como en el dobles. Alemania, por su parte, arriba fortalecida tras superar a Israel y Japón en la fase previa, lo que anticipa un cruce exigente y de margen mínimo para el error.

Con la ilusión vigente de repetir la histórica consagración de 2016, Argentina buscará este jueves un nuevo paso hacia la final.