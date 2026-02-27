Tras la clasificación agónica, Domínguez ajusta el sistema para visitar a Rosario Central

Estudiantes continúa su preparación en el Country de City Bell con el foco puesto en su visita a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura. En una serie a partido único y ante un rival fuerte en el Gigante de Arroyito, Eduardo Domínguez concentra sus esfuerzos en definir el esquema con el que encarará el compromiso.

En la práctica más reciente, el entrenador volvió a alternar entre una línea de cuatro y otra de cinco defensores. La elección no es menor: en el caso de optar por el cuarteto tradicional, Joaquín Tobio Burgos aparece como titular tras su gol ante Argentinos y su regreso pleno desde la recuperación. Si el DT decide reforzar el fondo, será Santiago Arzamendia quien ingrese como carrilero, desplazando a Tobio Burgos del once.

Las dos variantes que evalúa Domínguez

A estas dudas estratégicas se suman bajas ya confirmadas: Santiago Ascacibar (cinco amarillas) y Guido Carrillo (expulsado). De esta manera, algunas piezas están garantizadas en el armado del Barba: Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi compartirán el mediocampo, mientras que Cristian Medina, Tiago Palacios y Edwuin Cetré conformarán el frente ofensivo. En defensa, Santiago Núñez volverá a ocupar el lugar que tomó en el entretiempo ante Argentinos.

El posible once: Fernando Muslera, Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia o Joaquín Tobio Burgos; Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Cristián Medina, Joaquín Tobio Burgos o Santiago Arzamendia y Edwin Cetré.