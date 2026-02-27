AMBA: avanza el frente frío con un un cambio brusco para el fin de semana

Tras una jornada donde el AMBA amaneció empapado y desconcertado, la atmósfera siguió entregando señales de que el tiempo no está dispuesto a estabilizarse del todo. La lluvia no sólo fue una postal porteña: se transformó en un recordatorio de que el clima, lejos de ofrecer treguas prolongadas, se despliega con una intensidad que sorprende incluso a los más habituados a estas oscilaciones.

Mientras se reorganiza el tránsito, el transporte y la rutina doméstica después del temporal, una nueva preocupación se instala en el norte del país. Provincias como Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Salta transitan horas bajo la atenta vigilancia del sistema de alertas. La categoría amarilla no es un simple color: es un código que indica que la población debe estar preparada para episodios con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas capaces de superar los 75 km/h, descargas eléctricas casi incesantes y esa presencia inquietante del granizo, que puede convertir cualquier tormenta en una amenaza tangible.

Las precipitaciones previstas entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores, reconfiguran el paisaje y lo vuelven impredecible. Cada gota parece anunciar que las estaciones ya no se comportan como solían hacerlo: el calor se adelanta, el frío se interrumpe, las tormentas se intensifican. Hay un pulso atmosférico nuevo, más brusco, más insistente, que obliga a estar atentos.

Mientras tanto, el AMBA mira hacia el fin de semana largo con una mezcla de alivio y cautela. Según los pronósticos, la lluvia dará una tregua y permitirá recuperar parte de la normalidad perdida. Sin embargo, el ingreso del frente frío bajará las temperaturas y dejará máximas que difícilmente superen los 26 grados. Las mañanas serán frescas, las tardes templadas y ese calor veraniego que parecía instalado deberá esperar unos días más. Será recién hacia el final de noviembre cuando el termómetro vuelva a trepar, recordando que la temporada cálida está lista para imponerse.