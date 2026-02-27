Cultura y música en cada rincón de La Plata: un fin de semana lleno de actividades

La Plata vuelve a convertirse en un enorme escenario a cielo abierto, donde cada plaza, sala y centro cultural despliega su propio lenguaje y convoca a miles de personas en torno a un mismo motivo: celebrar la identidad que la ciudad construye a través del arte. En el marco de un nuevo aniversario, la propuesta cultural de este fin de semana adquiere una dimensión especial, impulsada por una agenda que apuesta por la diversidad y por el encuentro.

Uno de los motores de esta efervescencia es la Semana de la Música, organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Tras días completos de recitales, conversatorios, ciclos y presentaciones en vivo, la iniciativa se expande hacia sus jornadas finales con múltiples escenarios dispuestos a albergar los últimos acordes de una celebración que abraza todos los géneros y estilos. Cada espacio se convierte en una excusa para que músicos y público compartan una experiencia que trasciende lo artístico y se vuelve comunitaria.

En paralelo, el Festival Olga desembarca en Plaza Moreno con una energía que promete convocar a miles. Con entrada libre y gratuita, su grilla reúne a artistas que recorrieron la historia musical reciente y contemporánea: Kapanga, Jóvenes Pordioseros, Acru, Militantes del Clímax, entre muchos otros. La plaza, que tantas veces se convirtió en punto de encuentro urbano, vuelve a asumir su rol de corazón cultural para recibir a una programación pensada para todo tipo de públicos.

Las salas también se suman a la celebración. En el Teatro Ópera, Las Pelotas regresa a la ciudad con un show íntimo que promete una cercanía pocas veces vista con su público platense. A la misma hora, en el Pasaje Dardo Rocha, la noche adquiere otro registro con los boleros de Raúl Lavié junto al Sindicato Argentino de Boleros, reforzando la idea de un fin de semana donde conviven estilos y generaciones.

El cine municipal también aporta lo suyo: funciones especiales del Select y el EcoSelect permiten que el séptimo arte se haga espacio entre conciertos, festivales y teatro. A esto se suma un abanico de propuestas que incluyen jazz, folclore urbano, espectáculos familiares, microteatro y actividades al aire libre, configurando un panorama cultural que abraza todas las sensibilidades.