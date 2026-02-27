viernes 27 de febrero de 2026 - Edición Nº5449

Información General | 21 Nov 2025

Agenda del finde

Cultura y música en cada rincón de La Plata: un fin de semana lleno de actividades

La Plata atraviesa un fin de semana donde la celebración cultural se vuelve un pulso colectivo, un territorio compartido entre artistas, vecinos y visitantes que hacen de cada concierto, función y encuentro una reafirmación del espíritu creativo de la ciudad.

La Plata vuelve a convertirse en un enorme escenario a cielo abierto, donde cada plaza, sala y centro cultural despliega su propio lenguaje y convoca a miles de personas en torno a un mismo motivo: celebrar la identidad que la ciudad construye a través del arte. En el marco de un nuevo aniversario, la propuesta cultural de este fin de semana adquiere una dimensión especial, impulsada por una agenda que apuesta por la diversidad y por el encuentro.

Uno de los motores de esta efervescencia es la Semana de la Música, organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Tras días completos de recitales, conversatorios, ciclos y presentaciones en vivo, la iniciativa se expande hacia sus jornadas finales con múltiples escenarios dispuestos a albergar los últimos acordes de una celebración que abraza todos los géneros y estilos. Cada espacio se convierte en una excusa para que músicos y público compartan una experiencia que trasciende lo artístico y se vuelve comunitaria.

En paralelo, el Festival Olga desembarca en Plaza Moreno con una energía que promete convocar a miles. Con entrada libre y gratuita, su grilla reúne a artistas que recorrieron la historia musical reciente y contemporánea: Kapanga, Jóvenes Pordioseros, Acru, Militantes del Clímax, entre muchos otros. La plaza, que tantas veces se convirtió en punto de encuentro urbano, vuelve a asumir su rol de corazón cultural para recibir a una programación pensada para todo tipo de públicos.

Las salas también se suman a la celebración. En el Teatro Ópera, Las Pelotas regresa a la ciudad con un show íntimo que promete una cercanía pocas veces vista con su público platense. A la misma hora, en el Pasaje Dardo Rocha, la noche adquiere otro registro con los boleros de Raúl Lavié junto al Sindicato Argentino de Boleros, reforzando la idea de un fin de semana donde conviven estilos y generaciones.

El cine municipal también aporta lo suyo: funciones especiales del Select y el EcoSelect permiten que el séptimo arte se haga espacio entre conciertos, festivales y teatro. A esto se suma un abanico de propuestas que incluyen jazz, folclore urbano, espectáculos familiares, microteatro y actividades al aire libre, configurando un panorama cultural que abraza todas las sensibilidades.

Agenda cultural para el finde

Viernes 21

  • 12 - Festival Olga: Tapados de Música
    Plaza Moreno

 
  • 19.30 - Ciudad de poetas
    Casa Museo Almafuerte

 
  • 20 - Desafinado sesiones
    Diagonal 93 Nro 52, City Bell

 
  • 21 - Semana de la Música: Ciclo Grandes del Jazz
    Salón Dorado Municipal
  • 21 - Microbvio + Quín Quía
    Guajira Bar

Sábado 22

  • 16.30 - Payaso Manotas
    Biblioteca Del Otro Lado del Árbol
  • 17 - Cine Select: Las corrientes
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Cine Select: El príncipe de Nanawa
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 19 - Microteatro
    Espacio Satelite

 
  • 19 - Cine EcoSelect: Teniente Linyera
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 19 - Semana de la Música: Raúl Lavié + Sindicato Argentino de Boleros
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Flor de carnaval
    Comunidad Ferroviaria

 
  • 20 - Ciclo Teatro de Acá: Las vías
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Los centros culturales a la calle
    Semana de la Música
  • 20.30 - Gala Lírica
    Teatro Argentino
  • 20.30 - Las Pelotas
    Teatro Ópera

 
  • 21 - El club audiovisual
    Guajira Bar
  • 21 - Lisandro Aristimuño
    Teatro Coliseo Podestá

Domingo 23

  • 18 - Cine Select: Las corrientes
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 18 - Cine EcoSelect: Muña Muña
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 18 - Gala Lírica
    Teatro Argentino
  • 19 - Memorias del futuro
    Diagonal 93 Nro 52, City Bell

 
  • 20 - Cine EcoSelect: Entremedio
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 20 - Cine Select: Rescatando al soldado Ryan
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Domingo Club
    Comunidad Ferroviaria

 
  • 20.30 - Rizomática
    La Gran 7

 
  • 20.30 - Alejandro Dolina y Cora Barengo
    Teatro Coliseo Podestá
  • 21 - Niña Lobo + Abril Permanente
    Guajira Bar
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias