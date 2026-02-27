Cultura y música en cada rincón de La Plata: un fin de semana lleno de actividades
La Plata atraviesa un fin de semana donde la celebración cultural se vuelve un pulso colectivo, un territorio compartido entre artistas, vecinos y visitantes que hacen de cada concierto, función y encuentro una reafirmación del espíritu creativo de la ciudad.
La Plata vuelve a convertirse en un enorme escenario a cielo abierto, donde cada plaza, sala y centro cultural despliega su propio lenguaje y convoca a miles de personas en torno a un mismo motivo: celebrar la identidad que la ciudad construye a través del arte. En el marco de un nuevo aniversario, la propuesta cultural de este fin de semana adquiere una dimensión especial, impulsada por una agenda que apuesta por la diversidad y por el encuentro.
Uno de los motores de esta efervescencia es la Semana de la Música, organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Tras días completos de recitales, conversatorios, ciclos y presentaciones en vivo, la iniciativa se expande hacia sus jornadas finales con múltiples escenarios dispuestos a albergar los últimos acordes de una celebración que abraza todos los géneros y estilos. Cada espacio se convierte en una excusa para que músicos y público compartan una experiencia que trasciende lo artístico y se vuelve comunitaria.
En paralelo, el Festival Olga desembarca en Plaza Moreno con una energía que promete convocar a miles. Con entrada libre y gratuita, su grilla reúne a artistas que recorrieron la historia musical reciente y contemporánea: Kapanga, Jóvenes Pordioseros, Acru, Militantes del Clímax, entre muchos otros. La plaza, que tantas veces se convirtió en punto de encuentro urbano, vuelve a asumir su rol de corazón cultural para recibir a una programación pensada para todo tipo de públicos.
Las salas también se suman a la celebración. En el Teatro Ópera, Las Pelotas regresa a la ciudad con un show íntimo que promete una cercanía pocas veces vista con su público platense. A la misma hora, en el Pasaje Dardo Rocha, la noche adquiere otro registro con los boleros de Raúl Lavié junto al Sindicato Argentino de Boleros, reforzando la idea de un fin de semana donde conviven estilos y generaciones.
El cine municipal también aporta lo suyo: funciones especiales del Select y el EcoSelect permiten que el séptimo arte se haga espacio entre conciertos, festivales y teatro. A esto se suma un abanico de propuestas que incluyen jazz, folclore urbano, espectáculos familiares, microteatro y actividades al aire libre, configurando un panorama cultural que abraza todas las sensibilidades.
Agenda cultural para el finde
Viernes 21
12 - Festival Olga: Tapados de Música
Plaza Moreno
19.30 - Ciudad de poetas
Casa Museo Almafuerte
20 - Desafinado sesiones
Diagonal 93 Nro 52, City Bell
21 - Semana de la Música: Ciclo Grandes del Jazz
Salón Dorado Municipal
21 - Microbvio + Quín Quía
Guajira Bar
Sábado 22
16.30 - Payaso Manotas
Biblioteca Del Otro Lado del Árbol
17 - Cine Select: Las corrientes
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
19 - Cine Select: El príncipe de Nanawa
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
19 - Microteatro
Espacio Satelite
19 - Cine EcoSelect: Teniente Linyera
Centro Cultural Islas Malvinas
19 - Semana de la Música: Raúl Lavié + Sindicato Argentino de Boleros
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
19 - Flor de carnaval
Comunidad Ferroviaria
20 - Ciclo Teatro de Acá: Las vías
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
20 - Los centros culturales a la calle
Semana de la Música
20.30 - Gala Lírica
Teatro Argentino
20.30 - Las Pelotas
Teatro Ópera
21 - El club audiovisual
Guajira Bar
21 - Lisandro Aristimuño
Teatro Coliseo Podestá
Domingo 23
18 - Cine Select: Las corrientes
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
18 - Cine EcoSelect: Muña Muña
Centro Cultural Islas Malvinas
18 - Gala Lírica
Teatro Argentino
19 - Memorias del futuro
Diagonal 93 Nro 52, City Bell
20 - Cine EcoSelect: Entremedio
Centro Cultural Islas Malvinas
20 - Cine Select: Rescatando al soldado Ryan
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
20 - Domingo Club
Comunidad Ferroviaria
20.30 - Rizomática
La Gran 7
20.30 - Alejandro Dolina y Cora Barengo
Teatro Coliseo Podestá