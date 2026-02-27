BERISSO | Un hombre quedó detenido tras atacar a su pareja y atrincherarse con su hijo

Un grave hecho de violencia doméstica conmocionó este jueves a la ciudad de Berisso, cuando un hombre de 40 años irrumpió por la fuerza en la casa de su pareja, ubicada en calle 10 entre 163 y 164, y desató una secuencia de agresiones, daños y amenazas que derivaron en un amplio operativo policial.

De acuerdo con fuentes del caso, el individuo ingresó bajo un fuerte estado de alteración, destruyendo muebles y objetos mientras agredía físicamente a la mujer. La víctima logró escapar para pedir ayuda, pero antes fue nuevamente golpeada, lo que motivó la intervención de vecinos que dieron aviso inmediato al 911.

En medio del caos, el agresor tomó a su hijo menor y se encerró dentro de la vivienda, aumentando la tensión del episodio. Cuando los móviles de la Comisaría Primera llegaron al lugar, encontraron todas las aberturas obstruidas con muebles, lo que obligó a los uniformados a acceder saltando un paredón trasero.

El ingreso no resultó sencillo: el hombre reaccionó con violencia y, durante el forcejeo, lesionó a uno de los policías, quien recibió un golpe en la nuca contra un mueble y debió ser trasladado al Hospital Mario Larrain para su atención.

Finalmente, el niño fue puesto a resguardo y el agresor quedó reducido y detenido. La UFI N°8 de La Plata tomó intervención y lo imputó por lesiones agravadas en contexto de violencia de género, daños y resistencia a la autoridad.

Tanto la mujer como el menor se encuentran fuera de peligro y fueron asistidos por personal especializado.