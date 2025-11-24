Central–Estudiantes, con el pasillo en el centro de la escena y un cruce lleno de condimentos

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central será anfitrión de Estudiantes este domingo desde las 17.30 por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que arriba cargado de condimentos deportivos e institucionales.

El Canalla, que en la semana recibió una nueva estrella tras ser reconocido por la AFA como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la Tabla Anual, atraviesa un presente ideal. Su presidente, Gonzalo Belloso, detalló cómo se gestó este logro inesperado que sorprendió al ambiente del fútbol el jueves por la tarde.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo de Ariel Holan culminó primero en la Zona B con 31 puntos, resultado de 8 triunfos, 7 empates y apenas una derrota —la del último fin de semana ante Independiente—. Para este encuentro, el DT no contará con Ignacio Malcorra, expulsado en el cierre del duelo frente al Rojo.

Estudiantes, por su parte, accedió a la instancia de octavos al finalizar en el octavo lugar, beneficiado por una combinación de resultados que lo metió en el cuadro final. La previa del partido sumó tensión luego de que la dirigencia del Pincha emitiera un comunicado negando haber votado a favor de la premiación otorgada a Rosario Central, hecho que encendió la discusión pública y agregó un condimento inesperado al encuentro.

Con un Gigante de Arroyito que se espera repleto y el posible pasillo como foco de atención, Central y Estudiantes protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria.

Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendi; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Facundo Farías y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.