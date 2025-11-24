Semana de calor, nubes en movimiento y una tormenta que podría adelantarse

El escenario meteorológico que se despliega sobre el AMBA en los próximos días invita a observar con atención la relación entre el clima estable y la posibilidad latente de un cambio abrupto. El comienzo del período arranca con un feriado que se perfila tranquilo: una jornada de cielo levemente intervenido por nubes, pero dominada por condiciones apacibles que anticipan un tramo inicial sin sobresaltos. Las temperaturas acompañarán con amplitudes moderadas, moviéndose entre valores frescos al amanecer y una tarde que bordeará el calor temprano.

A medida que se adentra la semana corta, la atmósfera comienza a mostrar un pulso más veraniego. El martes se proyecta como el primer escalón de ese ascenso térmico: cielos apenas intervenidos y un registro que se eleva con determinación hacia marcas más elevadas. El miércoles será, dentro de este corredor climático, el punto más ardiente, afirmándose como la jornada en la que el calor se expresa con mayor contundencia. No habrá indicios de tormentas según los organismos oficiales, pero la dinámica térmica sí deja la sensación de que la atmósfera se prepara para algo más que simples nubes pasajeras.

La segunda mitad de la semana mantiene la línea marcada por el Servicio Meteorológico Nacional, que continúa apostando por un escenario sin precipitaciones. Tanto jueves como viernes se presentan con nubes variables y temperaturas que, aunque algo más moderadas, sostienen el aire cálido que ya domina la región. El sábado, en esta mirada oficial, conservaría esa misma tendencia: cielos mayormente cubiertos pero sin señales de inestabilidad concreta.

Sin embargo, la lectura no es unívoca. La mirada alternativa del portal Meteored introduce un matiz que contrasta de lleno con la previsión estable del SMN: la probabilidad de tormentas para la noche del jueves, que ahora adelanta su llegada respecto de estimaciones anteriores. Con un 50% de posibilidades de precipitaciones y actividad eléctrica, su perspectiva agrega tensión al cierre de la semana. No solo eso: la inestabilidad tendría una segunda aparición, esta vez durante las horas centrales del sábado. Esta diferencia entre los pronósticos abre la puerta a un interrogante recurrente en períodos cálidos: ¿se mantendrá la calma o el calor será la antesala de un cambio más brusco?

El clima que viene se convierte así en una pulseada entre dos interpretaciones. Por un lado, una atmósfera que parecería sostener la estabilidad; por otro, la lectura que sospecha que el equilibrio podría ser más frágil de lo que aparenta. En esa zona gris, donde el sol, el calor y la duda conviven, se define esta mini semana que oscila entre la claridad del cielo y la insinuación de la tormenta.