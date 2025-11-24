Gimnasia juega con el envión y va en busca del pasaje a los cuartos ante Unión

La antesala del cruce entre Unión y Gimnasia se presenta como algo más que un partido de eliminación directa: es un territorio donde se ponen en juego identidad, confianza y madurez competitiva. En Santa Fe, el elenco de Leonardo Madelón llega con la potencia emocional de un equipo que ha construido un rendimiento estable, sostenido y, sobre todo, convincente ante su gente. Ser el segundo mejor conjunto de su zona no es un detalle menor; es un aval que marca la diferencia en una llave que exige cabeza fría y convicción.

Enfrente aparece un Gimnasia que arriba al 15 de Abril con la energía propia del que creció bajo presión. El 3-0 reciente contra Platense no fue solo un buen resultado: fue una demostración de que cuando su estructura funciona, el Lobo puede hacer daño con una claridad inesperada. La decisión de Fernando Zaniratto de respaldar a Jeremías Merlo tras su partido brillante es un gesto que ordena prioridades dentro del plantel: quien rinde, juega. Esa lógica fortalece la competencia interna y sostiene la idea de un equipo que se rehace constantemente desde sus juveniles, como Merlo y Barros Schelotto, símbolos de un proyecto que aún busca consistencia definitiva.

Del lado tatengue, la duda entre Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo no es solo una cuestión táctica: evidencia la necesidad de encontrar el último engranaje para sostener la agresividad ofensiva que identificó al equipo durante la fase regular. La posible inclusión de Lautaro Vargas en el lateral derecho suma otro matiz: Madelón quiere precisión defensiva sin perder profundidad, una combinación que refleja exactamente el desafío de este tramo del torneo.

Gimnasia, en cambio, apuesta por la repetición del equipo. No por comodidad, sino por convicción: cuando un once responde, conmoverlo sería contradecir la naturaleza del momento. La presencia de Manuel Panaro, Merlini y Merlo como tridente creativo sostiene la idea de un ataque dinámico, menos previsible y más asociado que en otras etapas del campeonato.

Sin embargo, más allá de estrategias y nombres, el encuentro se define en el plano emocional: Unión jugará ante un estadio donde la expectativa histórica empuja; Gimnasia lo hará desde la urgencia de reafirmar su crecimiento reciente. Todo esto bajo la mirada de Sebastián Martínez Beligoy y con Ariel Penel en el VAR, piezas claves para un duelo donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo.