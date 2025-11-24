Política | 24 Nov
Aquí los 144 nombres que integran las 4 Listas
Elecciones en Gimnasia: entre Anacleto, Onofri, Toto Pueblo y Patiño está el nuevo presidente del Lobo
10:58 |
Este lunes, a pesar del feriado, tres grupos de socios presentaron sus respectivas listas para competir en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre 2025.
Además de lo que ya había hecho el viernes último Toto Pueblo con el sector se "Gimnasia Somos Todos", hace instantes llegó Diego Patiño en representación de Unir a Gimnasia, reemplazando la candidatura de Emanuel Di Loreto.
También presentó su lista Usina Tripera que llevará como candidato a Carlos Anacleto. En la sede social estuvieron completando el trámite Ramiro Geneyro, Pablo Storino y Ezequiel Ibáñez, entre otros.
Además, este espacio confirmó la presencia como vicepresidenta tercera de la lista de Josefina Gasquín, la hija de Carlos, el reconocido militante político de Gimnasia hace más de dos décadas, que llegó a armarlistas como candidato a presidente.
La lista de Anacleto
Presidente: Carlos Alberto Anacleto
Vicepresidente 1º: Guillermo Ezequiel Ibañez
Vicepresidente 2º: Ricardo Blas Casal
Vicepresidente: 3º Josefina Paz Gaskin
1º Vocal Titular: Ramiro Agustín Geneyro
2º Vocal Titular: Pablo Ezequiel Storino
3º Vocal Titular: Alberto Marcelo Altuve
4º Vocal Titular: Jorge Manuel Chambó
5º Vocal Titular: Ignacio De Nicola
6º Vocal Titular: Melina Andrea Mallamace
7º Vocal Titular: Roberto Mariano Martini
8º Vocal Titular: Mariano San Martín
9º Vocal Titular: Sergio Raul Lamoglie
10º Vocal Titular: Nahuel Nicolás Conti
11º Vocal Titular: Oscar Rogelio Fernandez Vilar
12º Vocal Titular: Martín Miranda
13º Vocal Titular: Eduardo Julian Achilli Lucas
1º Vocal Suplente: Javier Stazzone
2º Vocal Suplente: Miguel Angel Dueñas Bietti
3º Vocal Suplente: Jose Luis Ortiz
4º Vocal Suplente: Carlos Gastón Ochoa
5º Vocal Suplente: Federico Zingoni
6º Vocal Suplente: Juan Ignacio Anacleto
7º Vocal Suplente: German Jorge Bruno
1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla
2º Revisor de Cuentas Titular: Martin José Napolitano
3º Revisor de Cuentas Titular: Hernán Roberto Vicente
1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Mariano Tagliaferro
2º Revisor de Cuentas Suplente: Laura Evelina Durso
1º Jurado de Honor Titular: Leandro Martín Rubio
2º Jurado de Honor Titular: Daniel Fernando Galli
3º Jurado de Honor Titular: Nora Alejandra Duymovich
4º Jurado de Honor Titular: Carlos Arturo Altuve
5º Jurado de Honor Titular: Gabriel Ernesto Simiele
1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Adrián Azzurro
2º Jurado de Honor Suplente: Ignacio Formigo
Por otro lado también estuvo Daniel Onofri, con Arriba Gimnasia, quien presentó la lista para intentar ser nuevamente presidente del club y para eso confirmó la presencia de varias mujeres en su agrupación y al mismo tiempo destacó que pretende armar un fideicomiso en lo que sería su tercera gestión como presidente en el caso de ser electo.
Las elecciones en Gimnasia se van a desarrollar el próximo sábado 29 de noviembre 2025 con un total de cerca de 16.000 socios en condiciones de votar, de los cuales se estima que puedan acudir en un promedio récord de aproximadamente unos 10 mil electores reales.
La lista de Onofri
Los comicios tendrán lugar el sábado 29, entre las 9 y 18 hs. en la Sede Social del club en la calle 4 entre 51 y 53. El Polideportivo Víctor Nethol servirá de sede para la votación de los socios y socias que se deben presentarse con DNI físico.
Lista de Toto Pueblo
Edgardo Medina - Presidente
Javier Novarini - Vicepresidente 1º
Luis Ignacio Rey - Vicepresidente 2º
Marcelo Gabriel San Pablo - Vicepresidente 3º
Sandra Testa - Presidente - Vocal titular 1
Luis Fernando Ghizzoni - Vocal titular 2
Pablo Ariel Koller - Vocal titular 3
Agustina Pisoni Enrique - Vocal titular 4
Martín Ariel Abbate - Vocal titular 5
Verónica Martina Chaparro - Vocal titular 6
Simón Pedro Bravo - Vocal titular 7
Guillermo Ezequiel Roldán - Vocal titular 8
Sebastián Daniel Praderio - Vocal titular 9
Roxana Laura Bertini - Vocal titular 10
Sergio Matías Broglio - Vocal titular 11
Isaac Eduardo Bilbao - Vocal titular 12
Lautaro Pra - Vocal titular Vocal titular 13
Leandro Ariel Praderio - Vocal Suplente 1
Ornella Giannina Occhipinti - Vocal Suplente 2
Luana Díaz - Vocal Suplente 3
Karen Yamila Gialleonardo - Vocal Suplente 4
Honorio Fabián Cesar Sánchez - Vocal Suplente 5
Estéfano Doricelli - Vocal Suplente 6
María Emilia Formigo - Vocal Suplente 7
Pablo Miguel Novarini - Revisor de Cuentas Titular 1
Sergio Fernando Cañas - Revisor de Cuentas Titular 2
Susana Haydee Luján - Revisor de Cuentas Titular 3
Facundo Adrián Díaz - Revisor de Cuentas Suplente 1
Amorina Sol Insúa - Revisor de Cuentas Suplente 2
Gonzalo Ezequiel Aguirre - Jurado de Honor Titular 1
Carlos Kaufmann - Jurado de Honor Titular 2
Sergio Occhipinti - Jurado de Honor Titular 3
Mario Sebastián Testori - Jurado de Honor Titular 4
Leandro Esteban De La Orden - Jurado de Honor Titular 5
Alan Guillermo Koller - Jurado de Honor Suplente 1
Alberto Aníbal Pra Gaggero - Jurado de Honor Suplente 2