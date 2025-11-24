lunes 24 de noviembre de 2025 - Edición Nº5354

Aquí los 144 nombres que integran las 4 Listas

Elecciones en Gimnasia: entre Anacleto, Onofri, Toto Pueblo y Patiño está el nuevo presidente del Lobo

10:58 |

Este lunes, a pesar del feriado, tres grupos de socios presentaron sus respectivas listas para competir en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre 2025.

Además de lo que ya había hecho el viernes último Toto Pueblo con el sector se "Gimnasia Somos Todos", hace instantes llegó Diego Patiño en representación de Unir a Gimnasia, reemplazando la candidatura de Emanuel Di Loreto.

También presentó su lista Usina Tripera que llevará como candidato a Carlos Anacleto. En la sede social estuvieron completando el trámite Ramiro Geneyro, Pablo Storino y Ezequiel Ibáñez, entre otros.

Además, este espacio confirmó la presencia como vicepresidenta tercera de la lista de Josefina Gasquín, la hija de Carlos, el reconocido militante político de Gimnasia hace más de dos décadas, que llegó a armarlistas como candidato a presidente.

La lista de Anacleto

Presidente: Carlos Alberto Anacleto

Vicepresidente 1º: Guillermo Ezequiel Ibañez

Vicepresidente 2º: Ricardo Blas Casal

Vicepresidente: 3º Josefina Paz Gaskin

1º Vocal Titular: Ramiro Agustín Geneyro

2º Vocal Titular: Pablo Ezequiel Storino

3º Vocal Titular: Alberto Marcelo Altuve

4º Vocal Titular: Jorge Manuel Chambó

5º Vocal Titular: Ignacio De Nicola       

6º Vocal Titular: Melina Andrea Mallamace

7º Vocal Titular: Roberto Mariano Martini

8º Vocal Titular: Mariano San Martín

9º Vocal Titular: Sergio Raul Lamoglie

10º Vocal Titular: Nahuel Nicolás Conti

11º Vocal Titular: Oscar Rogelio Fernandez Vilar

12º Vocal Titular: Martín Miranda       

13º Vocal Titular: Eduardo Julian Achilli Lucas

1º Vocal Suplente: Javier Stazzone      

2º Vocal Suplente: Miguel Angel Dueñas Bietti

3º Vocal Suplente: Jose Luis Ortiz        

4º Vocal Suplente: Carlos Gastón Ochoa

5º Vocal Suplente: Federico Zingoni

6º Vocal Suplente: Juan Ignacio Anacleto

7º Vocal Suplente: German Jorge Bruno

1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla

2º Revisor de Cuentas Titular: Martin José Napolitano

3º Revisor de Cuentas Titular: Hernán Roberto Vicente

1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Mariano Tagliaferro

2º Revisor de Cuentas Suplente: Laura Evelina Durso

1º Jurado de Honor Titular: Leandro Martín Rubio

2º Jurado de Honor Titular: Daniel Fernando Galli

3º Jurado de Honor Titular: Nora Alejandra Duymovich

4º Jurado de Honor Titular: Carlos Arturo Altuve

5º Jurado de Honor Titular: Gabriel Ernesto Simiele

1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Adrián Azzurro

2º Jurado de Honor Suplente: Ignacio Formigo

Por otro lado también estuvo Daniel Onofri, con Arriba Gimnasia, quien presentó la lista para intentar ser nuevamente presidente del club y para eso confirmó la presencia de varias mujeres en su agrupación y al mismo tiempo destacó que pretende armar un fideicomiso en lo que sería su tercera gestión como presidente en el caso de ser electo.

Las elecciones en Gimnasia se van a desarrollar el próximo sábado 29 de noviembre 2025 con un total de cerca de 16.000 socios en condiciones de votar, de los cuales se estima que puedan acudir en un promedio récord de aproximadamente unos 10 mil electores reales.

La lista de Onofri

Los comicios tendrán lugar el sábado 29, entre las 9 y 18 hs. en la Sede Social del club en la calle 4 entre 51 y 53. El Polideportivo Víctor Nethol servirá de sede para la votación de los socios y socias que se deben presentarse con DNI físico.

Lista de Toto Pueblo

Edgardo Medina - Presidente

Javier Novarini - Vicepresidente 1º
Luis Ignacio Rey - Vicepresidente 2º
Marcelo Gabriel San Pablo - Vicepresidente 3º
Sandra Testa - Presidente - Vocal titular 1
Luis Fernando Ghizzoni - Vocal titular 2
Pablo Ariel Koller - Vocal titular 3
Agustina Pisoni Enrique - Vocal titular 4
Martín Ariel Abbate - Vocal titular 5
Verónica Martina Chaparro - Vocal titular 6
Simón Pedro Bravo - Vocal titular 7
Guillermo Ezequiel Roldán - Vocal titular 8
Sebastián Daniel Praderio - Vocal titular 9
Roxana Laura Bertini - Vocal titular 10
Sergio Matías Broglio - Vocal titular 11
Isaac Eduardo Bilbao - Vocal titular 12
Lautaro Pra - Vocal titular Vocal titular 13
Leandro Ariel Praderio - Vocal Suplente 1
Ornella Giannina Occhipinti - Vocal Suplente 2
Luana Díaz - Vocal Suplente 3
Karen Yamila Gialleonardo - Vocal Suplente 4
Honorio Fabián Cesar Sánchez - Vocal Suplente 5
Estéfano Doricelli - Vocal Suplente 6
María Emilia Formigo - Vocal Suplente 7
Pablo Miguel Novarini - Revisor de Cuentas Titular 1
Sergio Fernando Cañas - Revisor de Cuentas Titular 2
Susana Haydee Luján - Revisor de Cuentas Titular 3
Facundo Adrián Díaz - Revisor de Cuentas Suplente 1
Amorina Sol Insúa - Revisor de Cuentas Suplente 2
Gonzalo Ezequiel Aguirre - Jurado de Honor Titular 1
Carlos Kaufmann - Jurado de Honor Titular 2
Sergio Occhipinti - Jurado de Honor Titular 3
Mario Sebastián Testori - Jurado de Honor Titular 4
Leandro Esteban De La Orden - Jurado de Honor Titular 5
Alan Guillermo Koller - Jurado de Honor Suplente 1
Alberto Aníbal Pra Gaggero - Jurado de Honor Suplente 2

 

