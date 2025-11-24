Elecciones en Gimnasia: entre Anacleto, Onofri, Toto Pueblo y Patiño está el nuevo presidente del Lobo

Este lunes, a pesar del feriado, tres grupos de socios presentaron sus respectivas listas para competir en las elecciones del próximo sábado 29 de noviembre 2025.

Además de lo que ya había hecho el viernes último Toto Pueblo con el sector se "Gimnasia Somos Todos", hace instantes llegó Diego Patiño en representación de Unir a Gimnasia, reemplazando la candidatura de Emanuel Di Loreto.

También presentó su lista Usina Tripera que llevará como candidato a Carlos Anacleto. En la sede social estuvieron completando el trámite Ramiro Geneyro, Pablo Storino y Ezequiel Ibáñez, entre otros.

Además, este espacio confirmó la presencia como vicepresidenta tercera de la lista de Josefina Gasquín, la hija de Carlos, el reconocido militante político de Gimnasia hace más de dos décadas, que llegó a armarlistas como candidato a presidente.

La lista de Anacleto

Presidente: Carlos Alberto Anacleto Vicepresidente 1º: Guillermo Ezequiel Ibañez Vicepresidente 2º: Ricardo Blas Casal Vicepresidente: 3º Josefina Paz Gaskin 1º Vocal Titular: Ramiro Agustín Geneyro 2º Vocal Titular: Pablo Ezequiel Storino 3º Vocal Titular: Alberto Marcelo Altuve 4º Vocal Titular: Jorge Manuel Chambó 5º Vocal Titular: Ignacio De Nicola 6º Vocal Titular: Melina Andrea Mallamace 7º Vocal Titular: Roberto Mariano Martini 8º Vocal Titular: Mariano San Martín 9º Vocal Titular: Sergio Raul Lamoglie 10º Vocal Titular: Nahuel Nicolás Conti 11º Vocal Titular: Oscar Rogelio Fernandez Vilar 12º Vocal Titular: Martín Miranda 13º Vocal Titular: Eduardo Julian Achilli Lucas 1º Vocal Suplente: Javier Stazzone 2º Vocal Suplente: Miguel Angel Dueñas Bietti 3º Vocal Suplente: Jose Luis Ortiz 4º Vocal Suplente: Carlos Gastón Ochoa 5º Vocal Suplente: Federico Zingoni 6º Vocal Suplente: Juan Ignacio Anacleto 7º Vocal Suplente: German Jorge Bruno 1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla 2º Revisor de Cuentas Titular: Martin José Napolitano 3º Revisor de Cuentas Titular: Hernán Roberto Vicente 1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Mariano Tagliaferro 2º Revisor de Cuentas Suplente: Laura Evelina Durso 1º Jurado de Honor Titular: Leandro Martín Rubio 2º Jurado de Honor Titular: Daniel Fernando Galli 3º Jurado de Honor Titular: Nora Alejandra Duymovich 4º Jurado de Honor Titular: Carlos Arturo Altuve 5º Jurado de Honor Titular: Gabriel Ernesto Simiele 1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Adrián Azzurro 2º Jurado de Honor Suplente: Ignacio Formigo

Por otro lado también estuvo Daniel Onofri, con Arriba Gimnasia, quien presentó la lista para intentar ser nuevamente presidente del club y para eso confirmó la presencia de varias mujeres en su agrupación y al mismo tiempo destacó que pretende armar un fideicomiso en lo que sería su tercera gestión como presidente en el caso de ser electo.

Las elecciones en Gimnasia se van a desarrollar el próximo sábado 29 de noviembre 2025 con un total de cerca de 16.000 socios en condiciones de votar, de los cuales se estima que puedan acudir en un promedio récord de aproximadamente unos 10 mil electores reales.

La lista de Onofri

Los comicios tendrán lugar el sábado 29, entre las 9 y 18 hs. en la Sede Social del club en la calle 4 entre 51 y 53. El Polideportivo Víctor Nethol servirá de sede para la votación de los socios y socias que se deben presentarse con DNI físico.

Lista de Toto Pueblo