La Plata celebró el cierre del Mes de la Tradición con un multitudinario encuentro criollo

La Plata volvió a transformarse en epicentro de la cultura criolla con el cierre del Mes de la Tradición, que tuvo su festejo central en la avenida Iraola del Paseo del Bosque. Miles de personas se acercaron para disfrutar de una jornada que combinó música, danza, desfiles y muestras de costumbres argentinas, en un clima de fuerte participación comunitaria.

El evento reunió a centros tradicionalistas de distintos puntos del Gran La Plata y la región, que fueron protagonistas del pericón nacional y de un extenso desfile criollo que recorrió la zona del Bosque. La convocatoria incluyó caballo arriba, carruajes, tropillas y delegaciones de diversas instituciones que mantienen vivas las prácticas gauchescas.

Las celebraciones formaron parte de una programación que se extendió durante todo el fin de semana, con actividades previas en el predio municipal de 122 y 56, donde hubo certámenes de danza, espectáculos artísticos, feria gastronómica y propuestas camperas que atrajeron a un público variado.

Con la participación de más de dos mil personas y una veintena de agrupaciones, el cierre del Mes de la Tradición reafirmó el crecimiento de este festejo en la ciudad. A lo largo de noviembre, el municipio impulsó una agenda que incluyó homenajes, muestras, intervenciones artísticas y acciones conjuntas con instituciones locales para difundir la identidad cultural platense y las tradiciones argentinas.