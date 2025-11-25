Objetaron tres de las cuatro listas que se presentaron en Gimnasia para las elecciones

A cinco días de las elecciones de Gimnasia tres de los cuatro candidatos que ayer presentaron en el plazo establecido las listas para competir en los comicios del sábado fueron notificados por no cumplir con los requisitos necesarios.

El espacio que encabeza Carlos Anacleto con Usina Tripera fue el único que terminó siendo aprobado por la comisión directiva del club, que a su vez les dio un plazo hasta hoy a las 18 a Toto Pueblo (de Gimnasia Somos Todos), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) y Diego Patiño (Unir a Gimnasia) para que puedan corregir, completar y cambiar nombres.

Concretamente faltaron firmas y aparecieron socios que no tienen la antigüedad necesaria para poder formar parte de una eventual comisión directiva.

Ayer a la mañana el club convocó a trabajar a un empleado administrativo que estuvo de “guardia” recibiendo listas de 9 a 11 en el marco de un lunes feriado y soleado en la ciudad.

El primero en llegar a la sede fue uno de los representantes del espacio de Gimnasia Somos Todos, de Toto Pueblo, quien dialogó con el empleado que dispuso el club en la entrada de la sede y se fue rápidamente.

A las 9.15 subió Daniel Onofri y presentó la lista de Arriba Gimnasia, mientras en la vereda de la sede esperaron respetuosamente Ramiro Geneyro y Pablo Storino y otros representantes del espacio de Usina Tripera que encabeza Carlos Anacleto.

Los referentes de ambias listas se cruzaron en las escaleras de acceso a la sede social y se saludaron con mucha cordialidad y hasta se desearon buenos augurios para el sábado.

Cerca de las 10 llegó Diego Patiño con otros integrantes del espacio Unir a Gimnasia, sector que va a participar pese a la decisión de Emanuel Di Loreto de dar un paso al costado.

Alejandro Castellanos y otros representantes del espacio presentaron los avales y también se saludaron con los de Usina Tripera que esperaban en un apartado de la sede del club.

Luego, por la noche, la comisión directiva informó que tres de las cuatro listas no reunían con los requisitos y dieron un plazo hasta hoy a las 18 para terminar de cumplir con lo que establece el estatuto en cuanto a las condiciones de los socios que pretenden integrar listas para competir en los comicios.

Se estima que no habría inconvenientes en que los tres espacios mencionados de Arriba Gimnasia, Unir a Gimnasia y Gimnasia Somos Todos terminar de completar los trámites este martes y podrán quedar habilitados para competir.

Hasta el momento, la única lista que fue oficializada por el club es la de Usina Tripera, en la que apareció como candidata a vicepresidenta tercera Josefina Paz Gaskin, familiar directo del reconocido socio y militante del club Carlos Gaskin.