ADELANTO | Por los Playoffs El Pincha jugaría el sábado y el Lobo el lunes

Tras eliminar a Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará a Barracas Central el próximo lunes con horario a confirmar. El encuentro se desarrollará 

El encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba se disputará el próximo fin de semana en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El duelo se desarrollará el sábado con horario a confirmar.

En lo que pueden dos series atrapantes y la antesala de una posible semifinal entre los equipos de la ciudad de La Plata.

