Un secreto genético que puede cambiar tu taza de té

Algo que todavía no te contaron sobre la planta del té podría transformar cómo se produce en todo el mundo… y sí, también lo que terminás tomando en tu casa. Este descubrimiento viene de China y abre un capítulo nuevo para entender cómo se define la calidad del té desde el propio ADN de la planta. Pero antes de explicarte qué encontraron los científicos, dejemos abierta una pregunta que vas a poder responder al final: ¿cómo puede un solo gen modificar la producción global de té?

El hallazgo que conecta la biología con tu infusión diaria

Un equipo de la Academia China de Ciencias Agrícolas detectó un secreto genético clave: un gen llamado CsKNOX6 controla el tamaño de los brotes jóvenes de la planta de té. Y aunque suene técnico, este detalle es decisivo: el tamaño del brote define cuántas hojas se cosechan y qué calidad llega a tu taza.

El estudio, publicado en Horticulture Research, analizó 280 variedades de Camellia sinensis. Usaron cámaras especiales para medir largo, ancho y superficie de cada brote, y además estudiaron el ADN de todas las plantas. Nunca antes se había registrado esta información con tanta precisión.

¿Por qué importa el tamaño del brote?

Porque el té —una bebida más popular que casi cualquier otra, solo superada por el agua— depende directamente de esa parte mínima de la planta. Brotes más grandes permiten cosechas abundantes, ideales para producciones mecanizadas. Brotes más chicos, en cambio, son los preferidos para ciertos tés premium que se recolectan a mano.

Hasta ahora nadie sabía bien cómo manipular ese rasgo sin afectar otros. Eso cambió gracias al CsKNOX6.

CsKNOX6, el gen que pone freno

Al comparar los genomas de todas las variedades, los investigadores vieron que el CsKNOX6, ubicado en el cromosoma 10, actúa literalmente frenando el crecimiento de los brotes. Cuando se activa mucho, los brotes salen más chicos.

Para confirmarlo, incorporaron el gen en plantas de laboratorio Arabidopsis thaliana. El resultado fue claro: las hojas crecieron solo hasta el 13% de su tamaño normal. El gen funciona como un “limitador” del crecimiento.

Esto les dio a los expertos un mapa concreto para mejorar cultivos con selección genética o herramientas modernas.

Qué pueden hacer ahora los productores

Este descubrimiento abre dos caminos:

Elegir plantas con brotes más grandes , ideales para cosechas a gran escala y menor costo.

Elegir brotes más pequeños, fundamentales para tés de alta gama, vendidos en cantidades chicas y recolectados a mano.

Por primera vez, pueden tomar esa decisión con base científica y no solo con prueba y error.

Fenotipado digital: la otra revolución silenciosa

El estudio también usó “fenotipado digital”: un sistema para medir brotes rápido, sin errores y en grandes cantidades. Esta tecnología acelera la búsqueda de nuevas variedades y hace más simple desarrollar plantas adaptadas a cada región.

Los próximos pasos serán aplicar estas técnicas de edición genética directamente en plantas adultas de té, algo más complejo por tratarse de una especie leñosa.