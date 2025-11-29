Se viene el sorteo del mundial: ¿Qué espera Argentina en su defensa del título?

Por: Jonatan Anaquin

El sorteo del Mundial 2026 no es un acto ceremonial ni una mera extracción de bolillas: es un evento estratégico, una ingeniería estadística que define paisajes competitivos, rutas hacia la clasificación y hasta climas emocionales para planteles que llegan con distintas realidades. A días de que Argentina conozca su destino, el análisis profundo de los bombos, restricciones y patrones permite anticipar un abanico de escenarios en los que la Scaloneta puede encontrarse con rivales de alto impacto o con un debut más amable para comenzar la defensa del título.

La FIFA diseñó un procedimiento que busca equilibrio competitivo, distribución geográfica y una cierta lógica de espectáculo. Esa ingeniería parte de una premisa clave: no se permiten dos selecciones de la misma confederación en el mismo grupo, salvo la UEFA, que cuenta con 16 clasificados para 12 grupos. De esta manera, el tablero empieza a estrechar posibilidades, y en consecuencia, a perfilar dónde puede caer Argentina dentro de un abanico de 52 posibles combinaciones de grupos.

El peso del Bombo 1: Argentina, blindada pero condicionada

Ser cabeza de serie implica dos beneficios esenciales. Por un lado, la selección evita cruces tempranos contra los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, que suelen contar con logística, adaptación y arbitraje público a su favor. Por otro, queda automáticamente exenta de enfrentar a pesos pesados como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania, Países Bajos o Bélgica.

Este respaldo teórico, sin embargo, se complejiza al observar lo que sucede del Bombo 2 hacia abajo. Porque el verdadero dolor de cabeza no está en la cúpula, sino en la profundidad del ranking.

El segundo bolillero: una frontera entre calma y tormenta

El Bombo 2 es, quizá, el más determinante en la construcción de un grupo. Allí conviven selecciones de tradición, conjuntos en ascenso y equipos de niveles tácticos muy heterogéneos. Debido a la restricción por confederación, Argentina no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay ni Ecuador. Eso reduce la lista a nueve potenciales adversarios, pero entre ellos emerge un nombre que rompe cualquier expectativa de “grupo sencillo”: Marruecos.

Los Leones del Atlas llegan con una Eliminatoria africana impecable: puntaje ideal, 22 goles a favor, solo 2 en contra, y una camada que combina solidez, técnica y continuidad competitiva. Con Bono, Saïss, Hakimi y un núcleo de futbolistas adaptados a ligas top, Marruecos encarna al clásico rival que un favorito preferiría evitar.

En el otro extremo aparece Irán, un seleccionado competitivo en Asia pero con antecedentes mundialistas que lo ubican como un contrincante de menor riesgo para una potencia como Argentina. Con 11 derrotas en 18 partidos mundialistas, suele plantear encuentros físicos pero predecibles.

El Bombo 3: entre viejos recuerdos y nuevos fantasmas

Si hay un bombo con carga simbólica para Argentina es el tercero. Allí conviven dos posibles rivales que pueden abrir heridas todavía recientes o activar alarmas tácticas:

Arabia Saudita , cuyo impacto histórico en Qatar 2022 aún vibra en la memoria deportiva.

Noruega, potenciada por la presencia del artillero más influyente del mundo: Erling Haaland.

Mientras Arabia puede condicionar desde lo emocional, Noruega plantea un desafío futbolístico puro: cómo contener a Haaland y cómo enfrentar un equipo que relegó a Italia al repechaje europeo.

El otro extremo vuelve mucho más favorable el panorama. Panamá, por caso, carga con un historial pobre en Mundiales (sin puntos en Rusia 2018) y dejó dudas en su clasificación, empatando con selecciones de menor rango como Surinam o Guatemala.

El Bombo 4: donde acecha el verdadero riesgo oculto

El último bolillero es un mosaico de selecciones modestas… pero también el hogar de un gigante dormido: Italia. Su posible clasificación introduce un factor de imprevisibilidad total. Para Argentina sería un choque de alto voltaje emocional y deportivo: una Azzurra sedienta de revancha tras años de ausencias mundialistas y eliminaciones inesperadas.

Pero si la fortuna acompaña, el abanico puede abrirse hacia equipos como Cabo Verde o Nueva Caledonia, selecciones debutantes o de bajo roce internacional, que ofrecerían un debut accesible.

¿Cuál sería el peor grupo para Argentina?

Grupo pesadilla

Argentina

Marruecos (Bombo 2)

Noruega o Arabia Saudita (Bombo 3)

Italia (Bombo 4)

Un grupo con cuatro estilos intensos, tres campeones continentales y dos selecciones con estructuras defensivas rígidas. Para cualquier campeón, un calvario desde el día uno.

¿Y el mejor grupo posible?

Grupo ideal

Argentina

Irán (Bombo 2)

Panamá (Bombo 3)

Cabo Verde o Nueva Caledonia (Bombo 4)

Un escenario con diferencias marcadas de jerarquía, con rivales que no han logrado victorias resonantes en citas mundialistas recientes y con escaso poder ofensivo.

Cómo será el sorteo del 5 de diciembre

El mecanismo del sorteo no es lineal: está milimétricamente diseñado.

Se sortea primero el Bombo 1, pero los tres anfitriones ya tienen grupos asignados (A, B y D). España y Argentina serán ubicadas en cuadros diferentes, garantizando que no se crucen antes de la final si ambas ganan sus zonas. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra. Luego se sortean los Bombos 2, 3 y 4 siguiendo el patrón de posiciones preestablecido, evitando repeticiones de confederaciones. Los cuatro clasificados de UEFA y los dos ganadores del repechaje internacional van directo al Bombo 4. El fixture completo —estadios, fechas y horarios— se confirmará el 6 de diciembre, tras ordenar las variables logísticas.

Este proceso crea cientos de combinaciones posibles, pero también delimita ventanas estratégicas que permiten anticipar escenarios más probables. La matemática del sorteo es, al fin y al cabo, una batalla previa a la pelota.