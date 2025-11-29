SIN PIEDAD | Acerías Berisso patea a sus trabajadores y rechaza pagar deudas e indemnizaciones

El conflicto laboral en Acerías Berisso vuelve a profundizarse. Luego del encuentro llevado adelante en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, desde el Cuerpo de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informaron que la empresa reiteró su postura de no abonar los montos reclamados por los trabajadores, ni avanzar con las indemnizaciones correspondientes.

Según el comunicado difundido por los representantes gremiales, las negociaciones vienen estancadas desde hace meses y la compañía comunicó que analizará la posibilidad de presentarse en quiebra, sin haber dado respuestas concretas a los requerimientos salariales y legales de los operarios.

La situación generó indignación entre los trabajadores. Los delegados cuestionaron de manera directa a la patronal por lo que definieron como un “abandono total de responsabilidades”, señalando que la firma se desentiende del pago de salarios adeudados, aportes previsionales y otros conceptos laborales.

Además, advirtieron que la decisión de la empresa deja a decenas de familias en una situación de incertidumbre y marca un escenario de extrema preocupación en la planta berissense.

Ante esta postura empresarial, los trabajadores confirmaron que ya analizan nuevas medidas y planes de lucha para exigir el cumplimiento de sus derechos y sostuvieron: “No vamos a permitir que la empresa se desentienda de sus obligaciones. Ni un paso atrás”.