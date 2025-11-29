Ensenada: gran movilización y fuertes reclamos frente al cuartel de Bomberos

Bomberos Voluntarios y vecinos de Ensenada realizaron anoche una ruidosa marcha por las calles de la ciudad ante la delicada situación financiera que padece la emblematica institución.

Reclamaron el apoyo de las empresas de la zona para afrontar la crisis financiera y denunciaron presuntas irregularidades en la gestión anterior.

Según trascendió, la institución padece un deficit mensual de alrededor de 16 millones de pesos.

Tras una convocatoria realizada en redes social, varios vecinos se acercaron a la puerta del cuartel central, donde sonaron las sirenas y bombos y redoblantes para hacer mas estridente el reclamo.

Con carteles solicitando que se exclarezca el panorama económico de la entidad, hubo además fuertes críticas para las autoridades salientes encabezadas por el ex presidente Ricardo Arenas y el ex Jefe del Cuerpo Activo, Leonardo Curciarello.

Los manifetantes cubrieron mas de una cuadra con el reclamo, recorriendo las principales calles centricas de la ciudad, donde otros vecinos se fueron sumando a la protesta y los automovilistas se plegaban haciendo sonar sus bocinas.

Durante el recorrido, los Bomberos fueron entregando volantes a la población para hacer conocer la delicada situación economica de la entidad.

Ojo, no todas las críticas recaen en la gestión: la finalización de contratos, cómo el que había con YPF, que nuestro medio advirtió mediante la nota "YPF apuesta a los incendios descontrolados: no renovó el contrato con bomberos" que la no renovación provocaría un golpe económico gigante (aunque nos llamaron amarillistas por anticiparlo).

Tras concluir la marcha, en la puerta del cuartel, el flamante presidente Eduardo Villar agradeció a los asistentes y remarcó que se realizarán las investigaciones que correspondan. No descartó que se "hayan producido irregularidades en el manejo de fondos de la gestión anterior".