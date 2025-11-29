Noches de música en City Bell: Desafinado Club cierra el año con sesiones musicales de alta calidad

La música tiene momentos en los que deja de ser un simple espectáculo y se convierte en un territorio donde confluyen miradas, generaciones y búsquedas estéticas que rara vez dialogan en un mismo lugar. En City Bell, ese fenómeno ocurre en un espacio que decidió apostar por algo que parece sencillo pero que casi ningún escenario logra sostener: cuidar al artista y al público por igual. Allí, cada noche se construye como un acontecimiento, no como un número en una grilla.

Desafinado Club se consolidó en los últimos años como un refugio para quienes buscan música que no solo se oye, sino que se vive a pocos centímetros. Su apuesta se basa en una premisa rotunda: la calidad no es un lujo, es una forma de respeto. Por eso, detrás de cada presentación —desde artistas nacionales reconocidos hasta proyectos internacionales de espíritu experimental— late una curaduría que entiende que el arte necesita tiempo, escucha y un ambiente dispuesto a recibirlo.

La agenda de fin de año es una muestra de esta filosofía. No se trata de acumular nombres para impresionar a la audiencia, sino de proponer recorridos musicales que se cruzan y se amplifican entre sí. Las presentaciones de Julieta Rada, Gillespie junto a Álvaro Torres, el dúo Rodolfo & Valentín Mederos y el DiVino International Music Festival responden a una línea estética que privilegia la búsqueda, la mezcla de tradiciones y la cercanía real entre quienes tocan y quienes escuchan.

La cocina intensa, la coctelería pensada como parte de la escena y un sonido diseñado para que cada matiz llegue limpio completan una experiencia que escapa del formato tradicional de sala o bar. Aquí no hay distancia emocional ni física: el club convierte cada velada en un espacio donde la música parece nacer y expandirse en tiempo real.

En un contexto donde la escena independiente pelea por sostenerse y donde muchos espacios resignan calidad para sobrevivir, este club platense se anima a remar en sentido contrario. Propone noches que invitan a quedarse, a escuchar sin apuro, a descubrir. Y esa es, quizás, su mayor fortaleza: recuperar la idea de que la música es un encuentro, no un consumo.

Las sesiones de Desafinado Club Jueves 27 de noviembre, a las 20: Gillespi & Álvaro Torres presentan FORMA Ambos músicos estrenan FORMA, un álbum compuesto íntegramente en 2024, mediante un método poco habitual: un “dúo ampliado”, en el que ambos músicos ejecutan todos los instrumentos. Durante seis meses, todos los jueves por la tarde, ambos artistas se sentaron a componer desde cero.

Gillespi & Álvaro Torres en las sesiones de fin de año de Desafinado Club en City Bell Gillespi expandió su lenguaje más allá de la trompeta, hacia guitarras, bajo y texturas electrónicas; mientras que Torres construyó atmósferas con piano, sintetizadores y cuerdas sampleadas. Se trata de una obra pensada como laboratorio que dio como resultado siete composiciones originales, una versión homenaje a Spinetta (“Dime la Forma”) y un disco que mezcla jazz, improvisación, electrónica leve y un clima poético que solo puede nacer del diálogo entre dos artistas que se conocen desde hace veinte años.