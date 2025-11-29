sábado 29 de noviembre de 2025 - Edición Nº5359

Información General | 27 Nov

Calendario en marcha

TODAS LAS FECHAS | Cuándo y cómo cobran los empleados públicos de Kicillof en PBA

Un repaso por el cronograma oficial revela más que simples fechas: muestra el orden interno, las prioridades operativas y la ingeniería financiera con la que la Provincia sostiene mes a mes el pago a miles de trabajadores esenciales.

La dinámica salarial de la administración pública bonaerense vuelve, como cada fin de mes, a ponerse en movimiento.

Lo que para muchos es apenas una fecha en el calendario, para la estructura provincial representa un mecanismo complejo que articula áreas, dependencias y tiempos administrativos que rara vez se ven con claridad.

En esta ocasión, el Gobierno bonaerense definió el nuevo cronograma de pagos correspondiente a los haberes de noviembre, un proceso que, lejos de ser automático, expone la arquitectura financiera que sostiene a miles de trabajadores estatales.

Cada organismo provincial se inserta en una secuencia que responde a necesidades operativas, disponibilidad de fondos y la coordinación técnica entre la Tesorería, el Ministerio de Economía y las direcciones internas.

El punto de partida vuelve a estar marcado por sectores estratégicos como Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el OCEBA, organismos que habitualmente abren el calendario de pagos y que funcionan como primer eslabón en una cadena que finalizará recién en los primeros días de diciembre.

El orden en que se abonan los sueldos no es casual: responde a un patrón consolidado en el tiempo que permite que áreas como Educación —el universo más grande en términos de cantidad de trabajadores— cierren el cronograma.

Este segmento, que nuclea a docentes, auxiliares y personal administrativo de la DGCyE, requiere una coordinación más extensa, motivo por el cual su acreditación queda reservada para la última etapa.

Cada cierre de mes, la secuencia salarial se convierte en un recordatorio de la magnitud del Estado provincial.

Miles de médicos, policías, docentes, judiciales y empleados de diversas dependencias ven reflejado su trabajo en un sistema que, aunque silencioso, es uno de los engranajes más sensibles de la maquinaria pública.

Y es allí donde cobra relevancia la planificación financiera: sin ese esquema meticuloso, el pago ordenado y previsible sería imposible.

Así, empalmando noviembre con diciembre, la Provincia vuelve a desplegar una hoja de ruta que sostiene no solo salarios, sino también rutinas, compromisos familiares y la estabilidad de numerosos hogares bonaerenses.

Cada fecha marcada en este cronograma es más que un dato administrativo: es un punto de apoyo en la vida cotidiana de quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

Así serán las fechas

En esa línea, las autoridades de la administración bonaerense indicaron que el calendario se desarrollará de la siguiente manera:

Viernes 28 de noviembre

  • Dirección de Vialidad
  • Organismo de Control de Energía Eléctrica de PBA (OCEBA)
  • Instituto de la Vivienda

Lunes 1 de diciembre

  • Ministerio de Seguridad
  • Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
  • Patronato de Liberados
  • Instituto Provincial de Loterías y Casinos
  • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 2 de diciembre

  • Ministerio de Salud
  • Caja de Policía

Miércoles 3 de diciembre

  • Fiscalía de EstadoJunta Electoral

  • Tribunal de Cuentas
  • Asesoría General de Gobierno
  • Secretaría General
  • Coordinación General Unidad Gobernador
  • Ministerio de las Mujeres y Diversidad
  • Ministerio de Economía
  • Contaduría General de la Provincia
  • Tesorería General de la Provincia
  • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
  • Fondo Provincial de Puertos
  • Ministerio de Desarrollo Agrario
  • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
  • Consejo de la Magistratura
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Trabajo
  • Defensoría del Pueblo
  • Ministerio de Comunicación Pública
  • Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
  • Autoridad del Agua
  • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
  • Comisión por la Memoria
  • Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
  • Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
  • Ente Administrador Astilleros Río Santiago
  • Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
  • Poder Legislativo
  • Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
  • Universidad Provincial de Ezeiza
  • Jefatura de Asesores del Gobernador
  • Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires
  • Ministerio de Ambiente
  • Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
  • Ministerio de Transporte
  • Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"
  • Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 4 de diciembre

  • Poder Judicial

Viernes 5 de diciembre

  • Dirección General de Cultura y Educación
  • Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias