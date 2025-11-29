Política | 27 Nov
Visitaron los estudios de @PrimeraPaginainfo
Bomberos de Ensenada en problemas: las nuevas autoridades explican la difícil situación | VIDEO
Nota reveladora en medio de la tormenta que afronta la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ensenada. Entrevistamos en vivo al nuevo presidente Eduardo "Pollo" Villar y al responsable de comunicación, Gerardo Preste.
Las nuevas autoridades de Bomberos Voluntarios de Ensenada, afrontan una delicadicima situación económica como consecuencia de la caída, hace nueve meses, de un aporte de 30 millones de pesos, que históricamente otorgó YPF.
Además, hablaron en el streaming de @PrimeraPaginainfo (YouTube) sobre las denuncias cada vez más fuertes de varios sectores de la comunidad ensenadense, acerca de supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido durante la gestión anterior y que incluyeron una marcha masiva por el centro de la ciudad durante la noche del último martes 25 de noviembre 2025 ocurrida entre las 21:00 y las 22:30 horas.