Bomberos de Ensenada en problemas: las nuevas autoridades explican la difícil situación | VIDEO

Las nuevas autoridades de Bomberos Voluntarios de Ensenada, afrontan una delicadicima situación económica como consecuencia de la caída, hace nueve meses, de un aporte de 30 millones de pesos, que históricamente otorgó YPF.

Además, hablaron en el streaming de @PrimeraPaginainfo (YouTube) sobre las denuncias cada vez más fuertes de varios sectores de la comunidad ensenadense, acerca de supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido durante la gestión anterior y que incluyeron una marcha masiva por el centro de la ciudad durante la noche del último martes 25 de noviembre 2025 ocurrida entre las 21:00 y las 22:30 horas.