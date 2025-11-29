La AMP realizó su Asamblea Anual Ordinaria y proclamó la Lista 10 Honestidad Médica

La Agremiación Médica Platense llevó adelante este miércoles 26 de noviembre su Asamblea Anual Ordinaria, instancia clave del calendario institucional en la que se sometieron a consideración de los presentes la memoria institucional y el balance correspondiente al último período, ambos aprobados sin objeciones.

Durante la reunión se oficializó la única lista presentada para cubrir la renovación parcial del Consejo Directivo: la Lista 10 Honestidad Médica, integrada por Nicolás Tibaldi, Andrea Fabris, Rodrigo Matamoros, Adriano Del Bono, Guillermo Bertoni, Patricio Andrade, Federico Rodríguez Mosquera, Juan Ignacio Valeff, Elías Cuevas, Pedro Quieto, Francisco De Pierris, Felipe Kenny y Mariano Carlos D’Elía. En esta etapa se renuevan 5 Vocalías Titulares por dos años, 4 Vocalías Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente.

Tras la proclamación, el Dr. Nicolás Tibaldi señaló que el nuevo período buscará profundizar el camino iniciado en la defensa del acto médico y la recomposición del honorario profesional. Además, destacó el propósito de fortalecer el vínculo entre la Agremiación y los médicos de la región como eje de trabajo.

En la misma línea, la Dra. Andrea Fabris valoró la continuidad del proyecto institucional y el trabajo colectivo desarrollado en un escenario complejo para la profesión.

Por su parte, el presidente de la AMP, Dr. Gastón Quintans, celebró la participación y el respaldo obtenido en la Asamblea y remarcó que los desafíos del sistema prestacional exigen el compromiso de toda la dirigencia médica. “Es fundamental seguir incorporando nuevas miradas y sostener la defensa de las condiciones laborales de todos los agremiados”, afirmó.

Con la proclamación del nuevo cuerpo directivo, la AMP dio por concluido un nuevo proceso institucional y renovó su agenda de trabajo para el próximo período.