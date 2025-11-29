Gimnasia Elige Presidente: cuatro listas en competencia y sin el oficialismo en la disputa

Este sábado 29 de noviembre Gimnasia llevará adelante una nueva elección institucional para definir a su próximo presidente, en una jornada que tendrá varios condimentos particulares. Tal como se confirmó semanas atrás, el oficialismo encabezado por Mariano Cowen decidió no competir, por lo que el club tendrá indefectiblemente una renovación total en su conducción dirigencial a partir de diciembre.

La votación se realizará en el Polideportivo Víctor Nethol de la sede social, entre las 9 y las 19 horas. Tras el cierre de los comicios se dará paso al conteo oficial de los votos y, posteriormente, al proceso formal de traspaso de mando.

Por primera vez, boleta única y cambios organizativos

Las agrupaciones participantes —Usina Tripera, Arriba Gimnasia, Gimnasia Somos Todos y Unir a Gimnasia— adoptaron decisiones conjuntas para ordenar el acto electoral. La principal novedad es la implementación de una boleta única, cuyo diseño y orden de aparición fue definido por sorteo.

También se acordó la disposición de 500 socios por mesa con el fin de agilizar el comicio y evitar una circulación excesiva de votantes. Asimismo, se estableció que el sufragio podrá emitirse únicamente con DNI físico: no será válido el carnet de socio ni el documento digital.

Otro de los puntos consensuados fue que el día de la elección no estará permitido asociarse ni regularizar deudas, una disposición que apunta a evitar movimientos administrativos durante la votación. El padrón quedó cerrado el jueves 27, a las 23.59.

Los candidatos a presidente

Las cuatro listas opositoras que disputarán la conducción del club son las siguientes:

Carlos Anacleto – Usina Tripera

Daniel Onofri – Arriba Gimnasia

Toto Pueblo – Gimnasia Somos Todos

Diego Patiño – Unir a Gimnasia

Al igual que en las elecciones anteriores, el oficialismo decidió no participar, por lo que el futuro presidente surgirá exclusivamente de estos espacios.





La etapa que sigue: cómo será el traspaso de mando

Una vez finalizado el conteo y proclamado el ganador, el estatuto del club establece que el traspaso de mando debe realizarse dentro de los cinco días posteriores. La dirigencia saliente convocará a una reunión formal y, según trascendió, el encuentro para oficializar la asunción se desarrollaría entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre.

La elección marcará un momento decisivo para el futuro político y deportivo de Gimnasia. Con una conducción totalmente nueva y expectativas altas en torno al rumbo del club, el acto electoral del sábado será determinante para iniciar una nueva etapa dirigencial en la institución del bosque.