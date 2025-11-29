Un fin de semana para vibrar en CABA: arte, música, templos abiertos y debates

Buenos Aires se prepara para un fin de semana que no se limita a ofrecer actividades: propone una verdadera inmersión cultural, una oportunidad para detener la marcha diaria y sumergirse en rituales, debates y experiencias artísticas que amplían la mirada. La Ciudad se convierte así en un punto de encuentro donde conviven lo ancestral, lo contemporáneo y lo inquietante, como si cada espacio convocara a respirar a otro ritmo.

La Noche de los Templos, una de las iniciativas más convocantes del año porteño, vuelve a abrir las puertas de iglesias, mezquitas y sinagogas para que cualquiera pueda recorrer, explorar y dejarse sorprender por su patrimonio espiritual y artístico. No es solo un itinerario turístico: es un diálogo silencioso con la diversidad que sostiene a Buenos Aires desde sus orígenes, una invitación a caminar sin prisa entre historias que permanecen incluso cuando no las miramos.

Mientras tanto, la agenda intelectual suma un capítulo destacado con la participación del influyente Jeremy Rifkin, cuya mirada sobre el futuro tecnológico y ambiental marca debates en todo el mundo. Su conferencia en la Semana del Agua se inserta en un momento clave, donde la escasez y la gestión responsable del recurso ya no son temas abstractos sino desafíos urbanos urgentes. Junto a especialistas locales, el encuentro tensiona la agenda pública y recuerda que la sostenibilidad también es una construcción cultural.

El espíritu lúdico aparece en la Casa de la Ciudad, que se transforma en escenario del ajedrez argentino: partidas rápidas, enfrentamientos decisivos y un espacio abierto para que el público observe cómo se construyen estrategias en tiempo real. Allí, el silencio no es vacío, sino territorio de concentración y pensamiento.

La Usina del Arte, por su parte, se convierte en un nido de sonidos y manos artesanas gracias al encuentro de luthiers que muestran cómo la música nace mucho antes de que suene: en el oficio, en la madera, en esa alquimia donde el arte se fabrica. Charlas, microconciertos y talleres componen un universo donde lo manual dialoga con lo emocional.

Entre las joyas silenciosas del fin de semana aparece el taller MOA, recientemente restaurado, donde residen las esculturas que dan forma a la identidad urbana. Visitarlo es ingresar en la trastienda de la Ciudad, en ese lugar donde se protege lo que muchas veces se da por sentado: el patrimonio que habita plazas, avenidas y rincones anónimos.

El cine también propone preguntas incómodas con la llegada de la producción documental No entiendo a los hombres, que desde Barcelona revisa tensiones, mandatos y fragilidades masculinas en un tiempo donde la identidad está en revisión permanente. Su paso por el Cine Teatro El Plata abre un debate que no deja a nadie a resguardo.

El punto más esperado llega con la presencia del maestro italiano Paolo Sorrentino, quien ofrecerá una masterclass abierta antes de la proyección nocturna de Fue la mano de Dios. Su visita no es un simple evento cinematográfico: es una invitación a observar cómo se piensa el cine desde adentro, cómo se construyen imágenes capaces de quedar adheridas a la memoria colectiva.

Finalmente, la soprano Nadine Sierra cerrará el ciclo Aura en el Teatro Colón, un espacio donde la música se convierte en experiencia casi física. Su voz, acompañada por el pianista Bryan Wagorn, será el punto final de una jornada donde la belleza opera como refugio.