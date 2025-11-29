Un finde para salir, escuchar, mirar y descubrir: La Plata vuelve a encender su ritmo

La Plata vuelve a sacudirse el ritmo cotidiano para abrir paso a un fin de semana que promete ser un mosaico de estímulos culturales. La ciudad, siempre atenta a sus propias tradiciones artísticas, encuentra en esta edición de Noches Capitales un punto de energía que ordena y a la vez desborda la agenda. No se trata solo de un festival: es una forma de marcar presencia, de demostrar que la escena local puede convivir con nombres consagrados sin perder su identidad.

La llegada de Miranda! al Hipódromo de La Plata confirma esa idea. Con dos fechas que prometen convocar a una multitud diversa, el dúo se convierte en uno de los ejes que articulan el fin de semana. Pero su presencia no opaca a quienes, desde otros escenarios, completan el mapa cultural: Ismael Serrano y Ligia Piro, cada uno desde su universo sonoro, agregan matices y amplían el registro emocional de la ciudad.

Mientras tanto, los cines municipales vuelven a cumplir su rol de refugio cultural con la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, que llega a la pantalla local tras un mes de fuerte repercusión. La decisión de ofrecer funciones gratuitas reafirma la apuesta por democratizar el acceso al cine, un gesto que la ciudad sostiene en distintos espacios.

El sábado encuentra su propia identidad: las plazas toman voz. Rock en Plaza Rocha, Música en la Glorieta de Plaza San Martín y el ciclo La Plata es Música transforman el espacio público en una continuidad de escenarios abiertos, donde la circulación de vecinos y artistas genera un clima que es a la vez festivo y comunitario. La música vuelve a ser una excusa para reunirse, pero también un puente entre generaciones y estilos.

El Festival Multiverso, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa, aparece como uno de los polos más intensos: siete bandas, múltiples galpones, ferias y un patio gastronómico que convierte el predio en un universo paralelo. Allí, la cultura independiente se despliega sin restricciones, explorando formatos híbridos que mezclan fiesta, arte y territorio.

El domingo, lejos de bajar la intensidad, acomoda la energía hacia otros lenguajes: teatro, stand up, nuevas proyecciones y música en vivo dan cierre a un fin de semana que invita a elegir, pero también a dejarse sorprender. Todo ocurre simultáneamente, como si la ciudad hubiese decidido que el entretenimiento ya no es un lujo, sino un derecho cotidiano.

La agenda completa para el finde Viernes 28 18 - Presentación del libro "Alberto Cortez, la vida", de Laura Etcheverry

Casa Museo Almafuerte 18 - Cine EcoSelect: Perros

Centro Cultural Islas Malvinas 20 - Cine EcoSelect: Belén

Centro Cultural Islas Malvinas 20 - Lito Nebbia

Ciudad de Gatos 20.30 - Festival Jazz en La Plata

Centro Cultural Estación Provincial 21 - Semana del Film Experimental: Augusto Lucía (películas 16mm), Juan Angaroni (performance súper 8)

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha 21 - Nico Ibarburu + Hugo Fattoruso

Guajira Bar 21 - Ismael Serrano

Teatro Coliseo Podestá 21 - Miranda

Hipódromo de La Plata 21.30 - Ligia Piro

Teatro Metro Sábado 29 15.30 - Rock en Plaza Rocha

7 y 60 16.30 - Música en la Glorieta

Plaza San Martín 16.30 - Festival Jazz en La Plata

Centro Cultural Estación Provincial 18.30 - Presentación del libro "Ese es tu nombre", de Carolina Boetti

Casa CPM, 54 e 4 y 5 19 - Festival Multiverso

Comunidad Ferroviaria 19 - Muestra Abracadabra

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Sala 3 del MUMART 19 - Muestra Habitarte

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Salas 1 y 2 del MUMART 20 - La Plata en Música

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha 20 - Connie Ballarini

Teatro Coliseo Podestá 20 - Caracol a Contramano

Ciudad de Gatos 20.30 - Mangxs + La bandan't + Los Valles

Guajira Bar 21 - Semana del Film Experimental: Org Fernando Birri

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha 21 - Miranda

Hipódromo de La Plata 21 - Juli Bellese

Teatro Metro 21 - Tioco - Ciclo ADN Casa Unclan