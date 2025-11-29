Un finde para salir, escuchar, mirar y descubrir: La Plata vuelve a encender su ritmo
Entre escenarios abiertos, festivales multitudinarios y propuestas culturales que se expanden por toda la ciudad, La Plata vuelve a mostrar que su vida artística no descansa, y que cada fin de semana puede convertirse en una experiencia que desborda lo habitual.
La Plata vuelve a sacudirse el ritmo cotidiano para abrir paso a un fin de semana que promete ser un mosaico de estímulos culturales. La ciudad, siempre atenta a sus propias tradiciones artísticas, encuentra en esta edición de Noches Capitales un punto de energía que ordena y a la vez desborda la agenda. No se trata solo de un festival: es una forma de marcar presencia, de demostrar que la escena local puede convivir con nombres consagrados sin perder su identidad.
La llegada de Miranda! al Hipódromo de La Plata confirma esa idea. Con dos fechas que prometen convocar a una multitud diversa, el dúo se convierte en uno de los ejes que articulan el fin de semana. Pero su presencia no opaca a quienes, desde otros escenarios, completan el mapa cultural: Ismael Serrano y Ligia Piro, cada uno desde su universo sonoro, agregan matices y amplían el registro emocional de la ciudad.
Mientras tanto, los cines municipales vuelven a cumplir su rol de refugio cultural con la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, que llega a la pantalla local tras un mes de fuerte repercusión. La decisión de ofrecer funciones gratuitas reafirma la apuesta por democratizar el acceso al cine, un gesto que la ciudad sostiene en distintos espacios.
El sábado encuentra su propia identidad: las plazas toman voz. Rock en Plaza Rocha, Música en la Glorieta de Plaza San Martín y el ciclo La Plata es Música transforman el espacio público en una continuidad de escenarios abiertos, donde la circulación de vecinos y artistas genera un clima que es a la vez festivo y comunitario. La música vuelve a ser una excusa para reunirse, pero también un puente entre generaciones y estilos.
El Festival Multiverso, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa, aparece como uno de los polos más intensos: siete bandas, múltiples galpones, ferias y un patio gastronómico que convierte el predio en un universo paralelo. Allí, la cultura independiente se despliega sin restricciones, explorando formatos híbridos que mezclan fiesta, arte y territorio.
El domingo, lejos de bajar la intensidad, acomoda la energía hacia otros lenguajes: teatro, stand up, nuevas proyecciones y música en vivo dan cierre a un fin de semana que invita a elegir, pero también a dejarse sorprender. Todo ocurre simultáneamente, como si la ciudad hubiese decidido que el entretenimiento ya no es un lujo, sino un derecho cotidiano.
La agenda completa para el finde
Viernes 28
18 - Presentación del libro "Alberto Cortez, la vida", de Laura Etcheverry
Casa Museo Almafuerte
18 - Cine EcoSelect: Perros
Centro Cultural Islas Malvinas
20 - Cine EcoSelect: Belén
Centro Cultural Islas Malvinas
20 - Lito Nebbia
Ciudad de Gatos
20.30 - Festival Jazz en La Plata
Centro Cultural Estación Provincial
21 - Semana del Film Experimental: Augusto Lucía (películas 16mm), Juan Angaroni (performance súper 8)
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
21 - Nico Ibarburu + Hugo Fattoruso
Guajira Bar
21 - Ismael Serrano
Teatro Coliseo Podestá
21 - Miranda
Hipódromo de La Plata
21.30 - Ligia Piro
Teatro Metro
Sábado 29
15.30 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
16.30 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
16.30 - Festival Jazz en La Plata
Centro Cultural Estación Provincial
18.30 - Presentación del libro "Ese es tu nombre", de Carolina Boetti
Casa CPM, 54 e 4 y 5
19 - Festival Multiverso
Comunidad Ferroviaria
19 - Muestra Abracadabra
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Sala 3 del MUMART
19 - Muestra Habitarte
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Salas 1 y 2 del MUMART
20 - La Plata en Música
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
20 - Connie Ballarini
Teatro Coliseo Podestá
20 - Caracol a Contramano
Ciudad de Gatos
20.30 - Mangxs + La bandan't + Los Valles
Guajira Bar
21 - Semana del Film Experimental: Org Fernando Birri
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
21 - Miranda
Hipódromo de La Plata
21 - Juli Bellese
Teatro Metro
21 - Tioco - Ciclo ADN
Casa Unclan
Domingo 30
18 - Cine Select: La noche sin mí
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
18 - Cine EcoSelect: Perros
Centro Cultural Islas Malvinas
20 - Cine Select: Revelaciones
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
20 - Cine EcoSelect: Senda India
Centro Cultural Islas Malvinas
20 - Made in Lanus
Teatro Metro
20.30 - Narciso y Formula Beat
Casa Pulsar
20.30 - Modelo Vivo o Muerto
Teatro Coliseo Podestá
21 - M.ormandi + Una bolsa de naylon en la rama de un árbol
Guajira Bar