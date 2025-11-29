sábado 29 de noviembre de 2025 - Edición Nº5359

Información General | 28 Nov

Finde en movimiento

Un finde para salir, escuchar, mirar y descubrir: La Plata vuelve a encender su ritmo

Entre escenarios abiertos, festivales multitudinarios y propuestas culturales que se expanden por toda la ciudad, La Plata vuelve a mostrar que su vida artística no descansa, y que cada fin de semana puede convertirse en una experiencia que desborda lo habitual.

La Plata vuelve a sacudirse el ritmo cotidiano para abrir paso a un fin de semana que promete ser un mosaico de estímulos culturales. La ciudad, siempre atenta a sus propias tradiciones artísticas, encuentra en esta edición de Noches Capitales un punto de energía que ordena y a la vez desborda la agenda. No se trata solo de un festival: es una forma de marcar presencia, de demostrar que la escena local puede convivir con nombres consagrados sin perder su identidad.

La llegada de Miranda! al Hipódromo de La Plata confirma esa idea. Con dos fechas que prometen convocar a una multitud diversa, el dúo se convierte en uno de los ejes que articulan el fin de semana. Pero su presencia no opaca a quienes, desde otros escenarios, completan el mapa cultural: Ismael Serrano y Ligia Piro, cada uno desde su universo sonoro, agregan matices y amplían el registro emocional de la ciudad.

Mientras tanto, los cines municipales vuelven a cumplir su rol de refugio cultural con la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, que llega a la pantalla local tras un mes de fuerte repercusión. La decisión de ofrecer funciones gratuitas reafirma la apuesta por democratizar el acceso al cine, un gesto que la ciudad sostiene en distintos espacios.

El sábado encuentra su propia identidad: las plazas toman voz. Rock en Plaza Rocha, Música en la Glorieta de Plaza San Martín y el ciclo La Plata es Música transforman el espacio público en una continuidad de escenarios abiertos, donde la circulación de vecinos y artistas genera un clima que es a la vez festivo y comunitario. La música vuelve a ser una excusa para reunirse, pero también un puente entre generaciones y estilos.

El Festival Multiverso, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa, aparece como uno de los polos más intensos: siete bandas, múltiples galpones, ferias y un patio gastronómico que convierte el predio en un universo paralelo. Allí, la cultura independiente se despliega sin restricciones, explorando formatos híbridos que mezclan fiesta, arte y territorio.

El domingo, lejos de bajar la intensidad, acomoda la energía hacia otros lenguajes: teatro, stand up, nuevas proyecciones y música en vivo dan cierre a un fin de semana que invita a elegir, pero también a dejarse sorprender. Todo ocurre simultáneamente, como si la ciudad hubiese decidido que el entretenimiento ya no es un lujo, sino un derecho cotidiano.

La agenda completa para el finde

Viernes 28

  • 18 - Presentación del libro "Alberto Cortez, la vida", de Laura Etcheverry
    Casa Museo Almafuerte

 
  • 18 - Cine EcoSelect: Perros
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Cine EcoSelect: Belén
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 20 - Lito Nebbia
    Ciudad de Gatos

 
  • 20.30 - Festival Jazz en La Plata
    Centro Cultural Estación Provincial

 
  • 21 - Semana del Film Experimental: Augusto Lucía (películas 16mm), Juan Angaroni (performance súper 8)
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 21 - Nico Ibarburu + Hugo Fattoruso
    Guajira Bar
  • 21 - Ismael Serrano
    Teatro Coliseo Podestá
  • 21 - Miranda
    Hipódromo de La Plata

 
  • 21.30 - Ligia Piro
    Teatro Metro

 

Sábado 29

  • 15.30 - Rock en Plaza Rocha
    7 y 60

 
  • 16.30 - Música en la Glorieta
    Plaza San Martín

 
  • 16.30 - Festival Jazz en La Plata
    Centro Cultural Estación Provincial
  • 18.30 - Presentación del libro "Ese es tu nombre", de Carolina Boetti
    Casa CPM, 54 e 4 y 5

 
  • 19 - Festival Multiverso
    Comunidad Ferroviaria

 
  • 19 - Muestra Abracadabra
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Sala 3 del MUMART

 
  • 19 - Muestra Habitarte
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, Salas 1 y 2 del MUMART

 
  • 20 - La Plata en Música
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Connie Ballarini
    Teatro Coliseo Podestá
  • 20 - Caracol a Contramano
    Ciudad de Gatos

 
  • 20.30 - Mangxs + La bandan't + Los Valles
    Guajira Bar
  • 21 - Semana del Film Experimental: Org Fernando Birri
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 21 - Miranda
    Hipódromo de La Plata
  • 21 - Juli Bellese
    Teatro Metro

 
  • 21 - Tioco - Ciclo ADN

Casa Unclan

 

Domingo 30

  • 18 - Cine Select: La noche sin mí
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 18 - Cine EcoSelect: Perros
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Cine Select: Revelaciones
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

 
  • 20 - Cine EcoSelect: Senda India
    Centro Cultural Islas Malvinas

 
  • 20 - Made in Lanus
    Teatro Metro

 
  • 20.30 - Narciso y Formula Beat
    Casa Pulsar

 
  • 20.30 - Modelo Vivo o Muerto
    Teatro Coliseo Podestá
  • 21 - M.ormandi + Una bolsa de naylon en la rama de un árbol
    Guajira Bar
