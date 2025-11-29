Escándalo en Ensenada: chocaron en Bossinga y se agarraron a las piñas | VIDEO

Un fuerte accidente tuvo lugar en Ensenada, en la esquina de Bossinga y Bonavena. Un automóvil que circulaba sobre la avenida dobló hacia su izquierda y se llevó puesta una motocicleta. En ese momento, la conductora del rodado menor "voló por los aires". Hasta allí, todo parecía otro choque.

Luego, cuándo ya estaba la policía en el lugar, tres mujeres que serían familiares de la motociclista, increparon a la conductora del auto y comenzaron a golpearla brutal y cobardemente entre tres, dentro de una panadería ubicada a mentros de la esquina del accidente; a pesar de estar la policía. Obviamente, las agresoras terminaron detenidas.