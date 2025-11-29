sábado 29 de noviembre de 2025 - Edición Nº5359

Policiales | 28 Nov

Escándalo en Ensenada: chocaron en Bossinga y se agarraron a las piñas | VIDEO

Acá, te dejamos los dos videos: el del choque y la golpiza; además de los detalles.

Escándalo en Ensenada: chocaron en Bossinga y se agarraron a las piñas
Un fuerte accidente tuvo lugar en Ensenada, en la esquina de Bossinga y Bonavena. Un automóvil que circulaba sobre la avenida dobló hacia su izquierda y se llevó puesta una motocicleta. En ese momento, la conductora del rodado menor "voló por los aires". Hasta allí, todo parecía otro choque.

Luego, cuándo ya estaba la policía en el lugar, tres mujeres que serían familiares de la motociclistaincreparon a la conductora del auto y comenzaron a golpearla brutal y cobardemente entre tres, dentro de una panadería ubicada a mentros de la esquina del accidente; a pesar de estar la policía. Obviamente, las agresoras terminaron detenidas.

Así fue el accidente

