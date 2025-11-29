Ensenada: encontraron a un joven de 23 años sin vida en su casa

Un joven de 23 años fue hallado sin vida este jueves en una vivienda de la ciudad de Ensenada de Rodríguez entre Hernández y Andrade; en el barrio Mosconi.

Fue su propia tía quien encontró el cuerpo en un pasillo del fondo y dio aviso a la Policía. Según relató, la escena coincidía con un suicidio y no se detectaron faltantes ni signos de violencia o acceso forzado.

El fallecido fue identificado como J.S.P. (23). La Fiscalía N°3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic, ordenó la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional, no están solos:

- 135 (CABA y GBA)

- 0800-999-0091 (interior del país)

- 011-5275-1135 (Línea 024 – Prevención del Suicidio)

- WhatsApp: 11-7175-3735