Atención Ensenada: se robaron a "Morcilla", una perrita de Punta Lara

Un triste hecho tuvo lugar este jueves por la noche, en Almirante Brown y 118, cuándo algún/os infelices se llevaron a "Morcilla", una perrita de años ya castrada.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 22 horas, frente al arroyo "Miguelín". Testigos indicaron que el vehículo en el que subieron a la perrita sería de color bordó. Si tenés algún dato, comunicate al 221 352 4925.