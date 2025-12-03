Falleció "Coco" Nieto, histórico bombero voluntario, ciclista y referente de Cambaceres

En la noche del viernes 28 de noviembre de 2025, se mudó al cielo uno de los hombres más queridos y respetados de Ensenada: Enrique Armando "COCO" Nieto. Fue un símbolo de solidaridad y marcó la vida de diversas instituciones de su querida ciudad de Ensenada.

Enrique Armando "COCO" Nieto fue figura destacadísima en las principales instituciones ensenadenses. Vomberos Voluntarios de Ensenada, el club Defensores de Cambaceres, la Asociación de Ciclistas Ensenadenses, entre otras, lo vieron trabajar por su comunidad.

El homenaje de los Bomberos Voluntarios

La Asociación Bomberos Voluntarios Ensenada, junto a su Comisión Directiva, Cuerpo Activo, Escuadra de Reserva y Escuela de Cadetes, lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sargento 1° (R) Enrique "COCO" Nieto, integrante de nuestra gloriosa Escuadra de Reserva, Suegro del Oficial Ayudante (R) Horacio Scafide y Abuelo del Cabo 1° Ezequiel Scafide. Acompañamos a su familia, seres queridos y camaradas en este doloroso momento, y rogamos una oración en su memoria por su eterno descanso.

ENRIQUE ARMANDO NIETO (Coco)

alleció el 28/11/2025.

Su Esposa: Haydee Porcel.

Su Hija: Susana.

Su Hijo Político: Pichi Scarfide.

Sus Nietos: Antonela y Ezequiel Scarfide.



"Tu familia te recordará siempre con amor como vos nos supiste dar. Viviste a tu manera. Descansá en paz Coco".



Sus restos serán trasladados hoy a las 13:15 horas al Cementerio Parque Iraola.

Sala Velatoria en Bossinga y Brasil, de 09:00 a 12:30 horas.

Sepelios Tabera. Bossinga Nº653.

La revista Tribuna Roja lo despidió así

ADIOS AL GRAN COCO NIETO

Falleció un vecino ejemplar de Ensenada que supo defender los colores del Rojo. Se nos fue el entrañable Enrique "Coco" Nieto, también un símbolo de los Bomberos Voluntarios. Un todo terreno de la ciudad que contagiaba alegría. Supo hacer teatro y homenajear a las madres en su día con sus viajes a Luján. Dejó un legado enorme con su don de buena gente. Coco, te vamos a extrañar!